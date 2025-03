La decisión del Barça con Thomas Partey

Hace meses que el nombre de Thomas Partey (Arsenal) se asocia al Barça. El mediocentro de 31 años termina contrato en junio, y a pesar de ser una pieza importante en el conjunto 'gunner', no ha llegado a ningún acuerdo de renovación hasta ahora.

Es por eso que el entorno del futbolista también se ha movido para explorar las opciones de mercado del ex del Atlético. Una de las posibilidades ha sido el Barça, pero el club azulgrana no dio ningún paso adelante porque considera que tiene bien cubierta la posición. Hace unos meses el futbolista fue ofrecido, pero el conjunto azulgrana, a día de hoy, no tiene intención de apostar por Partey.

El portal 'CharlesWatts.Football', medio especializado en el Arsenal, apunta que el club 'gunner' sigue trabajando para lograr la renovación del futbolista, que cumplirá 32 años este verano. Según estas mismas informaciones, PSG y Juventus serían dos de los clubes que han preguntado para conocer las intenciones del mediocampista.

Thomas Partey en un partido de pretemporada con el Arsenal / EFE

'Overbooking' en el Barça

En el caso del Barça, la apuesta está clara: se trabaja en la renovación de Frenkie de Jong y además se confía mucho en Casadó y Bernal, las dos grandes apariciones de la temporada. El caso del neerlandés ha dado un vuelco importante: tras un principio de temporada con muchas dudas en su tobillo, ha ido haciéndose sitio en el once hasta convertirse en el mediocentro titular.

Casado, por su parte, se consolidó en el once durante los primeros meses y llegó a debutar con la selección absoluta. A pesar de su gran rendimiento, Flick fue dando rodaje a Frenkie hasta lograr que se acercara a su mejor versión. Una vez recuperado un Frenkie más reconocible, el alemán ha demostrado que confía en el neerlandés para los partidos grandes.

En este escenario -Flick recuperará a Marc Bernal la próxima temporada- la dirección deportiva cree que el mediocampo es una línea que no necesita refuerzos. Entre De Jong, Bernal, Casadó, Pedri, Olmo, Gavi y Fermín ya suman siete futbolistas. El gran objetivo sigue siendo un extremo izquierdo que además pueda hacer eventualmente de delantero centro.