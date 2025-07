La decisión del Barça con Dumfries

Denzel Dumfries ha sido uno de los nombres relacionados con el Barça en las últimas semanas. El nuevo agente del jugador, Jorge Mendes, ofreció al internacional holandés al club blaugrana explicando que tenía una cláusula especial de salida hasta finales de julio por un precio de 25 millones de euros, muy lejos de su actual tasación. El perfil gustaba al cuerpo técnico y al área deportiva, pero parece que el Barça no se moverá por Dumfries. El periodista Fabrizio Romano explica que la situación se ha valorado internamente, pero que Flick considera que la posición de lateral está bien cubierta con Koundé, Héctor Fort e, incluso, Eric Garcia, por lo que si no hay salidas no se dará el paso adelante.

Es cierto que el Barça valoró perfiles de primer nivel para los laterales, una posición que Hansi Flick deseaba mejorar durante este verano para elevar el nivel de la plantilla. Por la derecha, el club blaugrana llegó a preguntar por Fimrpong, aunque el lateral del Bayer Leverkusen acabó fichando por el Liverpool por unos 40 millones de euros, cifra absolutamente inalcanzable. En el lateral zurdo, el Barça preguntó por la situación de Grimaldo, que tiene una cláusula de salida de 15 millones de euros para equipos españoles, pero no se fue más allá.

Y es que el Barça ha priorizado incorporar las dos posiciones estratégicas en este mercado, la portería y el extremo zurdo antes que ir a por cualquier lateral. El objetivo se centra ahora en poder inscribir a Joan García y Rashford y poco más. Solo la venta de algún futbolista de la primera plantilla -hay overbooking en la posición de centrales y en el centro del campo- abriría la puerta a un nuevo refuerzo y ahí es dónde podría jugarse la baza de un lateral.

Los tiempos han jugado una mala pasada con Dumfries, ya que el Barça no está en disposición de ir a por el futbolista. Y lo más probable es que tampoco pueda a finales de julio, por lo que su cláusula de 25 millones quedará sin validez. En el Inter de Milán parecen más tranquilos con la situación del holandés aunque temían que el Barça diera un paso al frente y se quedaran sin él. Hay clubs de la Premier League interesados y habrá que ver si se da algún movimiento de última hora.

El Barça tiene prácticamente todas las posiciones dobladas en la primera plantilla, pero Flick tiene claro que se sufrió mucho en los laterales en la fase decisiva de la temporada. De hecho, el equipo blaugrana tuvo que jugar sin sus laterales titulares ya que Balde y Koundé acabaron el curso con lesiones. El alemán echó mano de los canteranos Héctor Fort y Gerard Martín, que dieron la talla.