Así se decidió quien haría el saque de honor en el regreso al Spotify Camp Nou

El regreso del Barça al Spotify Camp Nou estuvo repleto de momentos emotivos. Lo fue especialmente el instante en el que el Orfeó Català interpretó el Cant del Barça coincidiendo con la salida de los jugadores de ambos equipos al terreno de juego. Pero el más emotivo de todos fue el momento en el que dos socios veteranos de la entidad realizaron el saque de honor.

Fue Juan Canela Salamero, el socio número 6 de la entidad y el más veterano con salud y movilidad para acudir al estadio, el encargado de impactar con el balón en presencia de Carles Naval, delegado del equipo. Juan Canela Salamero cumplirá esta misma semana, el día 27, los 96 años. Su silla de ruedas la empujaba otro socio veterano, Jordi Penas Iberri, con un número de socio alrededor del número 200. Ambos habían estado presentes en la inauguración del Camp Nou el 24 de septiembre de 1957.

Curioso es el caso de Jordi Penas Iberri, de 91 años. Es hijo del actual director del Museu del FC Barcelona y desfiló en la inauguración del 57 como miembro de la sección de baloncesto del club. De hecho, es la persona de más edad que sigue vive de la sección de baloncesto del club azulgrana.

Idea de Identity

Los dos socios, que estuvieron acompañados en todo momento por el presidente del Barça, Joan Laporta, fueron ovacionados por los más de 45.000 espectadores que llenaron las gradas de Tribuna, Lateral y Gol Sud del Spotify Camp Nou. La idea de que fuesen dos socios veteranos los que realizasen el saque de honor en un día tan señalado fue del departamento de Identity que dirige Paloma Mikadze, el departamento encargado de gestionar todas las acciones que se llevaron a cabo antes, durante y después del partido contra el Athletic.

La idea fue secundada por los diferentes departamentos del club y apoyada por Laporta y su junta directiva, siendo importante el trabajo del área social para encontrar a dos socios que representasen a toda la masa social. Se contactó con el socio número uno, pero su presencia en el Spotify Camp Nou no era viable, pues su edad está cercana a los 100 años.

En el club, todo el mundo tenía claro que el protagonista debía ser el socio y por ello se apostó por esta fórmula y no porque el saque de honor lo hiciese un personaje icónico de la historia del club. Quizá eso quede para más adelante, para cuando el Spotify Camp Nou esté totalmente acabado y se inaugure de forma oficial. Lo del sábado era más un regreso a casa.