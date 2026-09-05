Así se decidió la elección de los cinco capitanes, con Flick señalando a dos

La elección de Lamine Yamal como uno de los cinco capitanes del Barça ha sido una de las principales novedades de la votación realizada por el vestuario. Con solo 19 años, el '10' entra en el grupo de futbolistas encargados de representar al equipo junto a Raphinha, Pedri, Eric Garcia y Frenkie de Jong.

Hansi Flick explicó este sábado cómo se desarrolló el proceso y desveló que, igual que sucedió la pasada temporada, él escogió directamente a dos de los capitanes y dejó en manos de los futbolistas la elección de los otros tres.

“Llevo aquí dos años y sabemos más sobre el equipo. He decidido a dos capitanes, Raphinha y Pedri, y los jugadores han votado a tres: Eric, Frenkie y Lamine”, explicó el entrenador azulgrana.

La fórmula, según Flick, es la misma que ya utilizó la temporada pasada. La diferencia está en los nombres después de las salidas de Marc-André ter Stegen y Ronald Araujo, que obligaban a recomponer el grupo de capitanes.

raphinha celebra un gol / Gorka Urresola

Flick eligió a Raphinha y Pedri

El técnico justificó especialmente su decisión de designar personalmente a Raphinha y Pedri, dos futbolistas a los que considera fundamentales tanto dentro del vestuario como sobre el terreno de juego.

“Cuando vi a los jugadores que tienen mucha influencia en el equipo, para mí son Raphinha y Pedri. No quería decidir a los cinco, solo a dos porque son muy importantes y acostumbran a jugar de titulares”, señaló Flick.

El entrenador reconoce que su mayor conocimiento del grupo después de dos temporadas al frente del Barça le permitió tener mucho más claro quién debía asumir ese papel.

Hansi Flick sonríe detrás de Joao Cancelo y Eric Garcia / Dani Barbeito

“Ahora conozco mejor el equipo que antes”, añadió.

La irrupción de Lamine

El nombre que más llama la atención entre los elegidos por el vestuario es, inevitablemente, Lamine Yamal. Su presencia entre los capitanes supone un nuevo paso en el creciente peso del canterano dentro del equipo, no solo por su importancia deportiva sino también por el reconocimiento que recibe de sus propios compañeros.

Flick destacó precisamente que fueron los futbolistas quienes decidieron completar el grupo con Eric Garcia, Frenkie de Jong y Lamine, una elección con la que se mostró plenamente satisfecho.

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“Es una buena elección la de los cinco escogidos. Estoy contento con la decisión de los jugadores. Necesitaremos que haya jugadores que puedan hablar y tienen que asumir la responsabilidad. Creo que es una buena elección”, aseguró.