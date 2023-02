Decepción grande pero sin abatimiento en la vuelta del Barça

Ni caras largas excesivas ni gabinetes de crisis en el regreso después de caer en Old Trafford El equipo está convencido que les faltó un poco de suerte en Europa y ya se centra en ganar en la Liga, la prioridad absoluta

Cuando se cayó en Roma, Liverpool o Lisboa, por poner los ejemplos más duros, las caras de los jugadores en el vuelo de regreso a casa eran todo un poema. De abatimiento puro. Con aroma de fin de ciclo y con ganas de quemarlo todo e iniciar nuevos proyectos. Sin ir más lejos, Bartomeu reconoció tiempo después que se equivocó manteniendo una temporada más a Ernesto Valverde después de la terrorífica noche de Anfield -lo acabó cesando en invierno- y Quique Setién fue fulminado después del humillante 2-8 contra el Bayern de Múnich.

Nada tuvo que ver la vuelta de ayer de Manchester. En la expedición del Barça había decepción, y grande, después de haber quedado eliminados de la Europa League ante el United pero sin excesivas caras largas ni cumbres ni gabinetes de crisis entre presidente y responsables deportivos o entre presidente y entrenador. Nadie del club tenía sensación de gran fracaso aunque el golpe, deportivo y económico, haya sido duro.

Xavi ya dijo en la rueda de prensa posterior al partido que el equipo había estado mejor esta temporada en Europa y va en consonancia con lo que piensan desde todos los estamentos del club azulgrana. Sin querer buscar excusas, admiten que tanto en la Champions como en la Europa League, el fútbol ha sido muy cruel con el Barça. Vaya, que el infortunio se ha cebado con el ilusionante proyecto de reconstrucción de Xavi.

Había lamentos por la mala suerte en los sorteos, primero al caer en el grupo de la muerte en la Champions y luego enfrentarse a todo un Manchester United en la primera eliminatoria de la Europa League, y también por la inoportunidad de las lesiones de jugadores de peso, que han lastrado el equipo en momentos clave. En la fase de grupos de la máxima competición continental afectó a la zona defensiva y ayer en el centro del campo y en ataque. El factor arbitral también es un factor más porque las manos que no se pitaron en Milán todavía escuecen.

Desde el club están convencidos que con la defensa actual hubieran podido superar la fase de grupos y que con Gavi, Pedri y Dembélé posiblemente la eliminatoria contra el Manchester United no se hubiera escapado. La sensación es que merecieron más ante los 'red devils' teniendo en cuenta los dos partidos. Esos pequeños detalles de los que habló Xavi en rueda de prensa y que esta temporada han caído todos del mal lado para los intereses culés.

Pese a que es una mala noticia volver a quedarse fuera de Europa tan pronto, los jugadores ayer ya tenían muy claro que anímicamente no les afectará. Se toman la 'desgracia' como una buena oportunidad para concentrar todos los esfuerzos en la Liga y en la Copa del Rey. El título doméstico es la absoluta prioridad para el cuerpo técnico y el club para esta temporada. Ese si que no se puede escapar. Además, valoraban que esta puede ser una buena jornada para volver a ampliar distancias con el Real Madrid, que se enfrenta mañana al Atlético en el derbi madrileño. El Barça va a Almería.

Existe la certeza en el cuerpo técnico y en la dirección deportiva que ha faltado fondo de armario y que la plantilla se ha quedado un pelín corta para afrontar y competir en todas las competiciones. Tanto esfuerzo penaliza y ahora sin la carga que supone jugar la Europa League el equipo podrá centrarse en la Liga, como decíamos, el título más deseado y buscado en este proceso de reconstrucción de un gran Barça.

Mismo sentir en el aficionado que se desplazó

El equipo estuvo bien apoyado por la afición en Old Trafford. Casi tres mil barcelonistas se desplazaron a Manchester para estar al lado de los jugadores. Pese a la derrota, el sentir mayoritario era de resignación pero con cierto punto de esperanza. Había tristeza por la eliminación pero también la certeza que el equipo estaba en el buen camino para volver a ser respetados y competitivos en Europa. A diferencia de anteriores ocasiones, no se criticó la actitud de los jugadores, todo lo contrario, muchos de ellos alabaron el esfuerzo hecho en los dos partidos y reconocían que con un poco más de suerte el equipo hubiera podido pasar de ronda. La ilusión en el barcelonismo no se ha ido pese al adiós europeo y eso es un factor muy relevante y a tener en cuenta.