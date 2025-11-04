Decenas de trabajadores protestan ante las obras del Spotify Camp Nou contra 50 despidos

Decenas de trabajadores han protestado este martes frente al Spotify Camp Nou contra el despido y la posible expulsión de cerca de 50 empleados en las obras del estadio en situación administrativa irregular. El sindicato CCOO, que ha convocado la concentración, ha asegurado que las empresas Ekstreme Works y Limak "pretenden retornarlos a su país sin ninguna garantía".

"Están trabajando doce horas diarias, siete días a la semana, desde hace más de un año alguno de ellos", ha afirmado el responsable de Acción Sindical de CCOO del Hábitat en Catalunya, Carlos del Barrio. Son trabajadores que "no tienen papeles", ha subrayado el portavoz del sindicato, que asegura que se les está despidiendo "con la intención de que vuelvan a su país de origen". "En el momento en el que pisen territorio turco, su capacidad de defenderse se verá mermada", ha subrayado Del Barrio.

Reclama que se les dé de alta en la Seguridad Social, se "regularicen sus salarios" y que la Delegación del Gobierno "active la palanca que hay en el reglamento de extranjería para la regularización extraordinaria por colaboración con autoridades laborales".

Sobre la interlocución con el FC Barcelona, el portavoz sindical asegura que el club ha hecho "oídos sordos" ante la situación, que CCOO ha llevado ante la Inspección de Trabajo. "Somos conscientes de que tiene mucha presión para abrir el estadio, pero lo que no puede ser es hacerlo a costa de todos los derechos de los trabajadores", ha afirmado.

El Spotify Camp Nou, que tendrá una capacidad total para 105.000 espectadores una vez que concluya la remodelación, albergará un entrenamiento a puertas abiertas del primer equipo el próximo viernes 7 de noviembre, con un aforo de 23.000 espectadores. La sesión servirá como prueba técnica y operativa para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas, accesos y diferentes aspectos de la instalación, en el marco del proceso de reapertura progresiva del estadio.