Solo en la década de los 50 el Barça alineó a más catalanes

Del once inicial que Hansi Flick presentó en el Barça-Alavés solo había dos jugadores nacidos fuera de Catalunya. Al margen de Lewandowski y Raphinha, el resto de los futbolistas que saltaron de inicio en el nuevo Spotify Camp Nou eran catalanes. Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Marc Bernal, Casadó, Olmo y Lamine fueron los 11 jugadores nacidos en Catalunya que arrancaron como titulares en este partido.

Contra el Alavés Flick alineó a 9 catalanes de inicio / Dani Barbeito

La última vez, al margen de la Copa Catalunya, que el primer equipo del Barça había iniciado un partido oficial con nueve jugadores nacidos en territorio catalán fue hace más de seis décadas. Lo explicó en RAC1 Oriol Jové y lo hemos podido comprobar en SPORT.

El 8 de marzo de 1959 Helenio Herrera descartó a jugadores como Kocsis y Czibor y su once para ganar al Celta fue el siguiente: Ramallets, Olivella, Rodri, Gracia;Segarra, Gensana, Ribelles, Suárez;Tejada, Evaristo y Coll. Los únicos jugadores que rompieron el monopolio catalán fueron el gallego Luisito Suárez y el brasileño Evaristo.

Una edición de la revista Barça de marzo de 1959 / Archivo

El único gol del partido lo anotó el capitán Juanito Segarra en el minuto 85. Es curioso que si el técnico blaugrana que apostó por este bloque de catalanes fue el argentino Helenio Herrero en el banquillo del equipo gallego se sentó un catalán, Lluís Miró que había sido anteriormente entrenador en el club blaugrana.

Helenio Herrera siempre defendió que la mejor mezcla para lograr un Barça campeón era juntar una base en la portería, defensa y media de jugadores catalanes con un ataque con cracks extranjeros.

Helenio Herrera apostó por una base de jugadores catalanes / Archivo

Para encontrar un partido con 10 catalanes en liga o copa tenemos que ir 72 años atrás. El equipo blaugrana lo dirigía Ferdinand Daucik y después de ganar al Valencia en Les Corts (5-0) la ida de los octavos de la copa afrontó la vuelta dando descanso a titulares como Kubala o Moreno.

En la década de los 50 el barça tenía una base sólida de jugadores de casa / Archivo

Con todo el Barça se plantó en Valencia copn esta alineación: Ramallets, Flotats, Brugué, Gracia;Seguer, Segarra, Bosch, Vila; Basora, César y Manchón. Era un once compuesto por diez jugadores catalanes y el leonés César Rodríguez.

Una edición de la Revista Vida Deportiva en mayo de 1953 / Archivo

El partido acabó con empate (1-1) y curiosamente el gol deel Barça fue de su único jugador no catalán (César). Para encontrar un once inicial con más jugadores catalanes de los que presentó Flick el domingo en Barcelona hemos tenido que retroceder más de 26 mil días y buscar un equipo blaugrana que jugó un 24 de mayo de 1953.

Un once del Barça del año 1959 / Archivo

Es curioso que estas tres alineaciones repletas de catalanas las han escogido un técnico eslovaco (Daucik), un argentino (Herrera) y un alemán (Flick). No hay que olvidar que el club más representativo de Catalunya lo fundó un suizo (Joan Gamper).

Igualar o superar este registro es prácticamente imposible ya que Flick alineó ante el Alavés a los nueve jugadores catalanes con ficha del primer equipo.

Mariano Gonzalvo y Fernando Daucik tras la conquista del doblete 1952-53 / SPORT.es

Para lograr escoger un once formado íntegramente con once futbolistas nacidos en territorio catalán Hansi tendría que optar por sustituir a Lewandowski y Raphinha por dos jugadores con ficha del filial.

Este sería el once formado por jugadores catalanes que saldría en este caso: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Marc Bernal, Marc Casadó, Guille Fernández ; Lamine Yamal, Dani Olmo y Toni Fernández.