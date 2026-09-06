Debuts de Álvaro Cortés y Guille Fernández con Royal Antwerp y Mallorca

El mercado estival de traspasos volvió a propiciar la salida de varios futbolistas formados en La Masia en busca de minutos y progresión en el fútbol profesional. Dos de los nombres propios de las últimas semanas, Álvaro Cortés y Guille Fernández, disputaron este sábado sus primeros minutos oficiales con el Royal Antwerp y el RCD Mallorca, respectivamente.

Impacto inmediato de Álvaro Cortés en Amberes

El estreno de Álvaro Cortés en el fútbol belga ofreció un rendimiento inmediato. El central aragonés ocupó plaza en el once titular ante el Standard de Lieja a pesar de haber completado únicamente tres o cuatro sesiones de entrenamiento con el grupo. En un duelo exigente, Cortés lideró la línea defensiva del Amberes.

Según los datos de la plataforma 'Sofascore', el aragonés fue el futbolista de campo con mayor valoración de su equipo (8,2). En el apartado defensivo firmó 17 despejes, dos recuperaciones y dos rechaces, registrando un balance positivo en duelos (5/9 en total, 2/4 aéreos y 3/5 sobre el césped), además de completar 2/3 entradas. En el inicio de juego, completó el 80% de sus pases, firmando un 7/14 en envíos largos y 2/2 en pases al último tercio.

Álvaro Cortés se marchó al Amberes / Amberes

El traspaso de Cortés al club belga se cerró por una cifra cercana a los 3 millones de euros. Aunque la intención inicial del área deportiva azulgrana era incorporar un refuerzo en el eje de la zaga, la imposibilidad de cerrar la llegada de Nijstad generó diversidad de opiniones en el entorno culé tras consumarse la salida del zaragozano. No obstante, la entidad azulgrana mantiene un porcentaje de una futura venta y conserva el control sobre el futbolista de cara al futuro.

Primeros minutos de Guille Fernández en el Mallorca

Por su parte, Guille Fernández debutó en el fútbol profesional con la camiseta del RCD Mallorca frente al Eldense, en el estadio Pepico Amat. El centrocampista de La Zona Franca ingresó al terreno de juego en el minuto 83, luciendo el dorsal número '2'.

Guille Fernández, nuevo jugador del Mallorca. / RCDM

En un choque marcado por las interrupciones y la falta de fluidez en el juego del conjunto balear, el futbolista aportó dinamismo y recorrido en el tramo final. La intención del técnico Luis García es otorgarle minutos de forma gradual para consolidarlo como una opción en el centro del campo, una demarcación que busca estabilidad pese a contar con futbolistas como Sergi Darder, Pablo Torre o Manu Morlanes. De cara a la jornada dominical, Toni Fernández está convocado con el Venezia y podría estrenarse también.

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La cantera azulgrana, repartida por Europa

El estreno de Cortés y Guille Fernández se suma al debut de otros canteranos salidos de La Masia este verano en diferentes ligas europeas. Es el caso de Jofre Torrents, que ya ha disputado sus primeros minutos con la camiseta del Ajax en la Eredivisie, y de Tommy Marqués, que ha iniciado su etapa oficial en las filas del Sporting de Braga portugués.