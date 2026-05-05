Los debutantes del clásico más especial en el Spotify Camp Nou

La expectación por el clásico de este domingo está cargada de simbolismo por varios factores. El más evidente es que el Barça podría hacer historia certificando el título de Liga ante su máximo rival, algo que nunca ha sucedido. Además, será la primera vez que muchos jugadores de la plantilla actual disputen un clásico en el Spotify Camp Nou, tras dos temporadas (23/24 y 24/25) jugando en Montjuïc por las obras. A continuación, repasamos esta larga lista de futbolistas que podrían tener un debut inmejorable en un clásico en el feudo culé:

Cubarsí, Fermín (y Lamine)

Son los que más recorrido tienen ya en el primer equipo y, al mismo tiempo, los más jóvenes. Tres canteranos que irrumpieron de forma asombrosa en la 23/24 bajo las órdenes de Xavi. Lamine, con solo 16 años, se consolidó como una de las grandes estrellas de aquel equipo en su irrupción en la élite; Fermín se dio a conocer al mundo con un gol al Madrid en la pretemporada en Estados Unidos, una confianza que el egarense mantuvo durante el curso y que él devolvió con entrega y pasión; y Cubarsí apareció a partir de enero como la última joya en una posición tan exigente como la de central, haciéndose con la titularidad y sorprendiendo por su nivel y solidez también con apenas 16 años.

Fermín ya sabe lo que es marcarle al Madrid / JUANJO MARTIN / EFE

En una temporada gris, sin títulos y con altibajos en el banquillo, Xavi sentó las bases para que estos jóvenes explotaran al año siguiente con Flick. Todos ellos ya saben lo que es jugar y ganar clásicos, aunque nunca lo han hecho en el estadio con el que soñaban desde pequeños. Fermín y Cubarsí podrán hacerlo este domingo, pero Lamine, lesionado, todavía no podrá estrenarse como local en uno de los escenarios más especiales.

Más canteranos, regresos y veteranos en el primer año de Flick

Aunque algunos ya estaban en el club como canteranos, estos jugadores también podrían disputar su primer clásico en el Spotify Camp Nou celebrando el título de Liga. El caso más especial es el de Marc Casadó, canterano durante muchos años, que pese a la pérdida de protagonismo y a su futuro incierto, sigue siendo un hombre de club que ha dado mucho por estos colores. Gerard Martín es el otro canterano que logró dar el salto del filial al primer equipo, donde fue ganando protagonismo hasta consolidarse esta temporada, incluso reconvertido a central, una posición en la que ha cumplido con nota.

Casadó disputa un balón con Bellingham / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Dani Olmo se marchó de La Masia en 2014 en busca de oportunidades en el Dinamo Zagreb para hacerse como futbolista profesional. Lo consiguió, y el año pasado el club lo recuperó ya con el talento que se le presuponía consolidado y siendo internacional. Por último, Szczesny, fichaje de invierno para cubrir la baja de Ter Stegen, también vivirá su primer clásico en el Spotify Camp Nou, aunque es poco probable que lo haga desde el césped, ya que Joan es el guardián bajo palos.

Las caras nuevas de esta temporada

Por último, las novedades de este curso: jugadores que no han vivido los años de exilio y que, por lo tanto, tampoco han disputado ningún clásico como locales. Es el caso de Joan Garcia, que apunta a vivir muchos más; Rashford, pendiente de si sale de inicio en lo que podría ser uno de sus últimos partidos como azulgrana; y Bardghji, que asume una responsabilidad importante cubriendo el hueco de Lamine.

Joan Garcia, vital para el Barça en LaLiga / FCB

Hay un caso particular, el de Joao Cancelo: ya estuvo en el Barça en la temporada 23/24 y regresó en este mercado de invierno, pero el del domingo también será su primer clásico en el Spotify Camp Nou. Por último, Marc Bernal, que pese no ser un 'fichaje' como tal, la temporada pasada apenas tuvo oportunidades y esta ha sido la de su consagración. Una vez superadas las molestias en el tobillo, llegará a tiempo para que otro canterano más cumpla el sueño de enfrentarse al Madrid en el Spotify Camp Nou.

Este domingo puede ser el punto álgido para un grupo de canteranos que podrían vivir el día con el que han soñado desde pequeños. La posibilidad de levantar el título de Liga añade una ilusión y una felicidad a una jornada que quedará marcada para siempre. También será el primero para Flick, y el Spotify Camp Nou, pese estar aún incompleto, podría vivir su primera gran fiesta desde su regreso, en una culminación histórica tanto para la gente de la casa como para las caras nuevas que van definiendo el futuro del Barça.