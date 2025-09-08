Un debutante atípico: impacto inmediato de Sama Nomoko, el delantero más rápido de La Masia

Cuentan en La Masia que Sama Nomoko (17 años, Mali) acababa llorando después de algunos entrenamientos, cuando era un niño, si perdía en los partidillos. Sama no soportaba la frustración de perder, una tendencia que no ha cambiado en un futbolista con arrebato y carácter ganador.

El Barça lo descubrió cuando jugaba en el Santa Eulalia de Hospitalet pero fue a por él tras comprobar sus impresionantes actuaciones en el Cornellà. Con el Benjamín C azulgrana que dirigía Albert Puig no tardó en demostrar su potencial.

Entonces no destacaba por su altura como ahora (mide ya 1,80 y aún podría crecer más) pero sí por su endiablada velocidad. Nomoko era un delantero rapidísimo, con un gran desequilibrio, que empezó jugando como '9' en el Barça. Con el tiempo pasó a jugar de extremo derecho, una posición que le jugaba más a favor, porque le permitía encontrarse muchas más situaciones de uno contra uno.

A pesar de destacar desde sus inicios, no ha sido hasta las últimas temporadas cuando ha pegado el gran salto y no solo físico. Sama ya demostró la temporada pasada en el juvenil B de Pol Planas que era uno de los extremos más desequilibrantes de la cantera. 15 goles y 11 asistencias en un equipo donde la gran figura era Dro, con el que demostró un gran entendimiento.

Sama Nomoko lidera una lección de fútbol sublime del Juvenil B / Twitter

Esencia de extremo clásico

En el juvenil se mostró como un especialista: un extremo-extremo de los de antes. A diferencias de muchos jugadores de banda que triunfan en la actualidad a pierna cambada, él explota sus mejores cualidades a pierna natural. Es un matiz importante porque eso le permite ser un jugador con tendencia a abrir el campo en lugar de buscar siempre la diagonal para orientarse hacia el disparo.

En otras palabras: Nomoko representa mejor la esencia del extremo: aquella los definía sobre todo por ser grandes facilitadores para sus compañeros. El perfil más asistente. Y es que el malinense es uno de los mejores centradores de La Masia, aunque los técnicos también han trabajado con él la finalización.

Su evolución hizo que la temporada pasada Belletti ya recurriera a él para el juvenil A en el tramo final y este verano no se lo pensó y se lo llevó directamente a la pretemporada del filial.

Sama Nomoko debutó con el Barça Atlètic / FCB

Titular en el Barça Atlètic con un debut prometedor

La situación de los extremos (Jan Virgili se marchó al Mallorca, mientras que Dani Rodríguez y Ureña recibieron el alta hace solo unos días) facilitó su debut en el Barça Atlètic como titular en la primera jornada.

Belletti no dudó en darle su gran oportunidad y el extremo causó estragos ante el Porreres (2-0). Sama fue junto a Toni y Dro el futbolista más destacado del filial. Lo hizo como extremo derecho y demostrando la fama que se ha ganado de delantero más rápido de La Masia.

Su perfil recuerda al de excanteranos como Mboula, Konrad, Alarcón o Adama por su condición de extremo clásico. Sama, sin embargo, es mejor en la toma de decisiones que algunos de estos ejemplos cuando tenían su edad.

La gran duda es ver qué rol tendrá una vez vayan cogiendo la forma extremos como Dani Rodríguez, llamado a ser una pieza diferencial del filial. En la cabeza del malinense, sin embargo, está ya solo hacerse fuerte en este filial ilusionante. Los técnicos están convencidos de que puede ser una de las grandes sorpresas de la temporada.