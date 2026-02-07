Debuta Tommy Marqués, el nuevo Frenkie de Jong que recuerda a Busquets

"Del primer equipo me gusta mucho Frenkie de Jong. Creo que tiene cosas que... tiene un perfil bastante parecido al mío y me fijo mucho en él. Y si tengo que decir alguno de antes, te diría que Busquets, que es un referente". Así de claros dejaba sus gustos futbolísticos Tommy Marqués, el último debutante de la fuente eterna de talentos que es La Masia que se fija en Frenkie pero cuya finura y disciplina táctica recuerda a Busquets.

Curiosidades del destino, el jugador barcelonés aprovechó la ausencia de su ídolo neerlandés (se quedó en el banquillo por fatiga y Flick le dio descanso) para pasar por delante en la eterna rotación de jugadores con los que cuenta el alemán en el centro del campo pese a las ausencias.

El canterano, que ya había debutado en convocatorias -la del Mallorca era la 14ª con los 'grandes' en lo que va de temporada, su primera fue ante el Alavés a finales de noviembre y excepto tres ausencias puntuales por compromisos del filial, ha sido fijo - disputó sus primeros minutos con el primer equipo con el partido ya sentenciado ante el RDC Mallorca cuando saltó al césped del Spotify Camp Nou en el 84' por Fermín López.

En poco más de seis minutos oficiales más el descuento de tres, Tommy, que se colocó por delante de Marc Bernal, tocó el balón en ocho ocasiones, con una precisión del 100% en sus pases a sus compañeros. Un 6/6 con dos de ellos en campo rival.

Tommy, el último canterano

Pese a la gran competitividad que hay en la plantilla, desde su llegada al banquillo, Hansi Flick ha mantenido una línea clara en su apuesta por la base a la mínima que ha podido dar oportunidades. El técnico alemán ha hecho debutar en el primer equipo a ocho futbolistas procedentes de la Masia, siendo Tommy Marqués el último ejemplo.

En la temporada 2024/25, Flick dio la alternativa a Marc Bernal, Sergi Domínguez, Andrés Cuenca, Toni Fernández y Dani Rodríguez, todos ellos canteranos que cumplieron su sueño de debutar desde las categorías inferiores al máximo nivel, con el primero consolidándose como jugador de la primera plantilla.

Ya en el curso 2025/26, la lista se amplió con los estrenos de Jofre Torrents y Dro Fernández, confirmando la continuidad de esa política de confianza en el talento joven de la casa, aunque el adiós del centrocampista rumbo al PSG en este mercado de invierno fue un duro golpe a un Flick que veía en el gallego a su gran apuesta de futuro.

Además, bajo la dirección de Flick también se produjeron otros debuts con el primer equipo con sabor a la Masia. Dani Olmo, tras su regreso al Barça la pasada temporada, Gerard Martín y Pau Víctor, ambos con recorrido previo en el filial, también se estrenaron oficialmente con el primer equipo, completando una nómina que refleja la voluntad del entrenador de mirar hacia abajo cuando busca soluciones.