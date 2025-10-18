Debut de Toni Fernández como titular: la nueva apuesta de La Masia para Flick

Ante la falta de efectivos en ataque, Flick volvió a recurrir a la vieja confiable: La Masia. La cantera azulgrana fue clave en los primeros meses del técnico alemán en Barcelona. Marc Casadó y Marc Bernal, hasta su fatídica lesión, fueron claves para resolver los problemas en la medular del equipo. Ante el Girona, el protagonista fue Toni Fernández.

El joven jugador del 2008 consiguió su primera titularidad con el primer equipo azulgrana, aunque lo sorprendente fue su posición en el verde. Toni suele actuar como mediapunta o en banda izquierda, pero Flick lo colocó como claro falso nueve, con Rashford en izquierda y Lamine en derecha. Un lugar en el campo que ya conoce de su etapa en el Barça Atlètic, pero que no lo dejó estar del todo cómodo ante el Girona.

En una posición complicada

La tarea era clara: recibir de espaldas lejos del área para desordenar la defensa gironina e ir rotando posiciones con los otros delanteros. En los primeros minutos le costó entrar en contacto con el balón, pero cada vez que recibía cerca del área, se le veían cosas del gran jugador que es. En el minuto 25 dejó un gran balón para Frenkie de Jong que estuvo a punto de suponer el 2-1.

Toni se entendió especialmente bien con Lamine Yamal y Pedri, pero acusó los nervios del primer día y la mala primera parte en general del equipo. Ante un Girona muy cerrado, el canterano tuvo que recibir siempre entre cuatro jugadores rivales.

Toni Fernández, antes de su debut como titular / Dani Barbeito

Fórmula Dro

El jugador de Rubí fue sustituido al descanso por Fermín López, que volvía tras su lesión y solo estaba para medio encuentro. 45 minutos para el canterano en su debut como titular, exactamente el mismo tiempo que cuando debutó Dro Fernández contra la Real Sociedad. Ese día los azulgranas terminaron remontando en la segunda parte.

Toni Fernández debutó como titular en Montjuïc, pero su debut oficial con el primer equipo del FC Barcelona fue la temporada pasada ante el Barbastro en Copa del Rey. Uno de los jugadores más prometedores del filial que ya está en dinámica del primer equipo y que en el derbi catalán tuvo su premio como titular.