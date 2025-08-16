Debut con 'susto' de Joan Garcia

Era uno de los nombres propios del estreno liguero del FC Barcelona. Por ser el fichaje más importante del verano por parte del club blaugrana, por todo lo que desencadenó su incorporación en relación con la figura de Marc-André ter Stegen y por todos los problemas con su inscripción, resuelta a última hora, durante la madrugada de este mismo sábado. Después de todo el 'ruido', sin embargo, llegó el esperado debut de Joan Garcia en Son Moix.

Aún no había facilitado la alineación para el partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga cuando el Barça, en sus redes sociales, avanzó que el de Sallent se estrenaría con titularidad. "La hora de Joan", adelantó el club blaugrana en 'X'. Pocos minutos después, en el anuncio del once culé, se confirmó. Había pocas dudas al respecto: con Szczesny sin inscribir y Ter Stegen lesionado, Iñaki Peña (con su futuro en el aire) y Kochen eran los otros arqueros a disposición de Hansi Flick.

El debut de Joan Garcia empezó algo accidentado. Durante el calentamiento previo al encuentro, después de realizar una parada, el guardameta notó molestias en su mano izquierda y se retiró a los vestuarios acompañado del doctor Pruna para que los servicios médicos del Barça avaluaran estos pequeños problemas. Todo quedó en un susto: Deco, en declaraciones a 'Movistar+', reveló rápidamente que el portero estaba en perfectas condiciones para jugar el partido.

Así fue y, después de un largo verano, Joan Garcia se enfundó por primera vez la elástica blaugrana en partido oficial.