FC BARCELONA
Debut histórico de Ebrima Tunkara en Youth League con 15 años
El atacante de Cerdanyola de Mataró se ha convertido ante el PSG en el tercer futbolista más joven en debutar en la competición con el Barça
Precocidad sería la palabra que más encajaría con la corta vida de Ebrima Tunkara. Este atacante nacido en Gambia, llegó hace ocho años a España. Concretamente, al barrio de Cerdanyola Mataró. A los pocos días de aterrizar ya jugó un partido con el club local y la casualidad quiso que ese día hubiera un ojeador del Barça para controlar a un compañero suyo. Ebrima se salió y Albert Puig pidió rápidamente el contacto de su padre. Así empezó la relación entre el chico y el FC Barcelona.
Una relación que ha pasado este miércoles 1 de octubre por un hito histórico. Ebrima ingresó en el terreno de juego del Johan Cruyff ante el PSG en el minuto 78 y se convirtió en el tercer futbolista más joven de la historia del club azulgrana en debutar en Youth League. Solo por detrás de un tal Lamine Yamal y de otra perla de La Masia como Guille Fernández.
YA VIAJÓ A NEWCASTLE
Tunkara ya viajó con la expedición azulgrana a Newcastle hace un par de semanas. Aunque en esa ocasión el técnico Pol Planas no consideró darle minutos. Con 2-1 en el marcador, el entrenador del Juvenil A azulgrana decidió que era el momento de ese estreno para el extremo nacido en 2010.
En el Barça desde la temporada 2018/19 y, como hemos comentado, captado por Albert Puig, desde el principio ya se le vio algo especial. Ebrima está marcando diferencias por cómo combina una estructura física imponente y una habilidad técnica que lo convierten en un jugador dominante. El pasado 15 de marzo cumplió 15 años y aún se espera que siga creciendo. Sin ir más lejos, su papá mide más de dos metros.
ALBERT PUIG, EL DESCUBRIDOR
"Ebrima es distinto a Lamine, pero tenerlo en el campo facilita mucho las cosas a los demás. Te daba una garantía de que lo mejoraba todo y siempre aparecía en los partidos importantes. Te multiplica al resto. Lamine eran chispazos. Como entrenador, con Ebrima estabas tranquilo. Te diré un dato: con él, en 30 partidos de liga en benjamines y 30 con infantiles no perdimos un solo partido", contaba hace unos meses a SPORT el propio Albert Puig.
