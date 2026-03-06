El debut de Hamza Abdelkarim en el Barça, a punto: ya tiene el permiso para jugar

El debut de Hamza Abdelkarim con el Barça se acerca. El delantero egipcio ya ha regresado a Barcelona tras cumplimentar todo el papeleo para obtener el permiso de trabajo y debería poder debutar ya con el club blaugrana en los próximos días, según ha informado el periodista Achraf Ben Ayad. El goleador llegó cedido del Al Ahly egicpio en el pasado mes de enero tras unas duras negociaciones y el club se ha quedado una opción de compra de tres millones de euros, que tienen previsto ejecutar a partir del verano.

El fichaje de Hamza ha generado expectación porque su actuación en el pasado Mundial sub'17 de Qatar fue espectacular. Se convirtió en uno de los mejores jugadores del torneo y el Barça se lanzó rápido a cerrar la operación ante el interés de clubs europeos como el Bayern, el Milan o el Olympique de Lyon. Finalmente, el club blaugrana se avanzó ya que Hamza quería jugar en el Barça y se concretó una operación interesante deportiva y económicamente para la entidad barcelonista.

Como sucede con los jugadores extranjeros en categorías inferiores, el principal escollo tras cerrar el fichaje, ha sido la tramitación del permiso de trabajo para que el futbolista pueda tener contrato y ficha con la que poder jugar. Hamza se ha tenido que desplazar hasta Egipto para terminar los trámites burocráticos y todo indica que está todo listo. Habrá que ver ahora si el egipcio debuta primero en el juvenil para que se vaya adaptando o lo hace directamente en el filial.

Hamza Abdelkarim ha causado sensación durante sus primeros entrenamientos con el filial blaugrana. Técnicos y propios compañeros de equipo se han quedado sorprendidos de su eficacia goleadora y técnica individual y hay expectación para que salte ya a los terrenos de juego y pueda competir. La opción de compra se activaba si jugaba un mínimo de diez partidos, algo complicado por el papeleo, pero en el Barça creen que la harán efectiva sí o sí dada la calidad del jugador.