Debut de Gordon con el '9' del Barça en el aire: la gran duda de Flick por resolver

Penúltimo test de pretemporada para el FC Barcelona. El conjunto blaugrana culmina la quinta semana de preparación del curso 2026/27, la primera con la plantilla al completo tras el regreso de los internacionales que más lejos llegaron en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con un amistoso ante el FC Basilea en el St. Jakob Park (16.30 horas CEST). A una semana exacta del debut oficial en la Liga contra el Elche en el Martínez Valero, el proyecto 3.0 de Hansi Flick en el club culé sigue tomando forma.

El entrenador alemán ha podido 'disfrutar' de una pretemporada al uso, sin giras ni compromisos comerciales, y está muy satisfecho con el trabajo de los futbolistas, pero la Copa del Mundo, en la que una España plagada de futbolistas culés se proclamó campeona, ha provocado que el teutón haya tenido que esperar hasta mediados de agosto para poder tener a todos sus jugadores a su disposición. Entre ellos un Anthony Gordon que este domingo podría debutar con la camiseta del Barça.

El inglés adelantó ligeramente su vuelta de las vacaciones porque no podía esperar a ponerse manos a la obra y, sin ninguna duda, será uno de los principales alicientes de un amistoso contra el Basilea organizado con rapidez después de que el club descartara el partido en Tánger "ante el contexto de incertidumbre actual". Veremos si se estrena como titular a pesar de llevar solo una semana de trabajo o debe esperar hasta la segunda mitad para jugar. Y cómo se entiende sobre el terreno de juego com Lamine Yamal, Fermín, Dani Olmo y compañía.

¿Quién jugará de '9'?

Otra cuestión muy interesante del encuentro será ver quién ejerce de delantero centro. La dirección deportiva liderada por Deco sigue trabajando en el fichaje de Julián Álvarez y estudia alternativas por si el Atlético no cambia su postura con el argentino, pero las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres provocarán que otros perfiles de la plantilla deban jugar en esta demarcación a lo largo de la temporada y, especialmente, contra el Basilea, pues Hamza Abdelkarim es el único '9' puro de la expedición que ayer partió a tierras suizas. Será una buena oportunidad para ver qué pasa en estos momentos por la cabeza de Hansi.

El propio Gordon, Adeyemi, Lamine Yamal centrando su posición, Dani Olmo o Fermín adelantándola... Flick tiene varias alternativas y el amistoso en el St. Jakob Park, el último antes del Gamper, podría dar pistas sobre las ideas del entrenador del Barça a escasos días del inicio de competición oficial. El club intentará hasta el final el fichaje de Julián y, por consiguiente, salvo giro de guion inmediato será muy difícil que la llegada de la 'araña' (o de su plan B en caso de que deba activarse) llegue a tiempo antes de la visita al Martínez Valero.