Debut con destellos de Rashford como titular

Rashford fue titular por primera vez en el Ciutat de Valencia y dejó un debut con destellos ante un Levante muy bien colocado. No fue el encuentro más fácil para el inglés que se encontró un contexto algo desfavorable y se marchó substituido en el 45 con un 2-0 en contra.

Flick lo alineó en el once y formó una delantera con Rashford por izquierda, Ferran en punta, Lamine en derecha y Raphinha de mediapunta. Mucha pólvora que no pudo sobrepasar la defensa 'granota' en la primera parte.

Pero el debut de Rashford como titular no fue tan malo como indicaba el 2-0 en el Ciutat. El ex del United arrancó con fuerza por su banda, de hecho, en los primeros 45 minutos el ataque azulgrana se centró más en ese costado que en el de un Lamine incapaz de superar a Manu Sánchez.

A los siete minutos hizo su mejor jugada. Un córner sacado en corto, Rashford la recogió y se marchó en velocidad de Brugué pero su remate sin apenas ángulo lo paró Campos. Pocas jugadas después volvió a recibir, tiró un caño y cambio el balón de banda. Destellos de potencia y calidad.

Pero a partir del 1-0, el Barça se perdió en ataque y empezaron las imprecisiones. No solo del inglés, sino de todos los integrantes de la delantera. Flick decidió substituirlo al descanso para dar entra a Olmo y volver al plan de la temporada pasada, sin experimentos y el Barça fue mucho más efectivo en ataque. Deberemos esperar a la tercera jornada para volver a ver en acción a uno de los grandes fichajes del verano en Can Barça.