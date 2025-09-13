Debut agridulce de Héctor Fort con el Elche

El Elche sigue invicto tras cuatro jornadas de Liga en las que ha logrado una victoria y tres empates, el último de ellos este viernes en el arranque de la jornada ante el Sevilla. El Sánchez Pizjuán acogió un encuentro que sirvió también para ver el debut de Héctor Fort, cedido por el Barça al conjunto ilicitano.

Los franjiverdes remontaron el gol inicial de Isaac Romero con dos tantos de André Silva y Rafa Mir, pero vieron como, a cinco minutos para el final, Peque igualó a dos y cerró el marcador. Los de Eder Sarabia estuvieron cerca de su segunda victoria esta temporada tras la lograda ante el Levante, pero se les escapó en el último momento.

El partido sirvio también para ver el debut del defensa de Les Corts, que entró en el minuto 80 sustituyendo a Chust y que vivió un tramo final agridulce porque, pese al estreno con su nuevo equipo, vio cómo el Sevilla empataba con él sobre el terreno de juego.

Tuvo poco tiempo para participar. Y es que el canterano blaugrana se había incorporado hacía pocos días a los entrenamientos porque estuvo concentrado con la selección española Sub-20 para preparar el próximo Mundial de Chile.

Inédito Iñaki Peña

Por su parte, el meta alicantino, también cedido por el Barça esta temporada al Elche, volvió a vivir el encuentro desde el banquillo. Aún no ha disputado ni una sola de las cuatro jornadas de Liga y ha visto cómo Matías Dituro volvió a ser el elegido por Sarabia para defender la portería.

Iñaki Peña fue una petición expresa del entrenador, aunque de momento parece que está apostando por dar continuidad a su compañero. Los buenos resultados que está logrando el equipo y los pocos goles encajados son los argumentos que tiene Sarabia para no tocar lo que parece que está funcionando bajo palos.