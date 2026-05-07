Los deberes de Pini Zahavi en su visita a Barcelona

El agente israelí Pini Zahavi aterrizó el miércoles en Barcelona y alargará su estancia en la ciudad durante unos días, más allá del Clásico del próximo domingo. Hospedado en el hotel Majestic, situado en el centro de la ciudad, este jueves por la mañana recibió la visita del presidente electo del club azulgrana, Joan Laporta. Fue una visita breve, de cortesía, entre dos amigos que volverán a verse las caras estos días en Barcelona.

Pini Zahavi ha llegado a Barcelona con dos asuntos importantes a tratar: la renovación de Hansi Flick y seguir avanzando en el futuro de Robert Lewandowski. El primero está mucho más claro que el segundo. Varios han sido los encuentros entre Zahavi, Laporta y el director deportivo del Barça, Deco, para tratar el futuro del entrenador alemán, que ya anunció hace unos días en rueda de prensa que ampliará su contrato con el club azulgrana.

Flick tiene contrato hasta el 30 de junio del año 2027, se siente muy cómodo en el club y en la ciudad y solo está esperando a que su equipo gane la Liga para firmar un nuevo contrato. No es partidario el técnico alemán, que ya anunció que el del Barça será su último trabajo, de contratos largos y la duda es hasta cuando ampliará el actual. Seguro que lo hace hasta el año 2028 y se verá si se compromete hasta el 2029 de forma opcional o fija. Recientemente aseguró que tenía como objetivo ganar la Champions con el Barça y también ser el entrenador del equipo cuando el Spotify Camp Nou esté totalmente acabado.

Lewandowski

Pini Zahavi, que este jueves salió a cenar a un restaurante de la calle Diputació de Barcelona, debe reunirse también estos días con otro de sus representados, Robert Lewandowski. El atacante polaco acaba contrato con el Barça el próximo 30 de junio y su futuro sigue en el aire. Su agente, que estuvo en Italia hace unos días hablando con emisarios del Milan y también de la Juventus, ha recibido en los últimos meses varias propuestas y Lewandowski debe decidirse por una de ellas.

Además de las ofertas italianas, por el polaco, uno de los mejores goleadores de las dos últimas décadas, han preguntado también desde Arabia Saudí y desde Estados Unidos. Es el Chicago Fire de la MLS el equipo que ha mostrado interés en él. Además, por voluntad de Laporta, el Barça le ha presentado una oferta de renovación a la baja con una rebaja más que importante de sueldo y haciéndole saber que tendría un papel secundario en el equipo, pues la intención del club no es otra que la de fichar un delantero centro titular.

Lewandowski se reunirá con Pini Zahavi en los próximos días en Barcelona con la intención de definir su futuro tras la consecución del título de Liga por parte del FC Barcelona.