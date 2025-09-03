Los 'deberes' de Flick para el parón

Es un hecho que Hansi Flick no está satisfecho con el inicio de curso oficial de su equipo. Se han sumado 7/9, sí. Pero no de la forma que hubiera querido ni manteniendo la esencia que hizo del Barça un equipo campeón y con un estilo genuino el curso pasado. Ya en Mallorca dio un toque de atención tras ganar 0-3 con lo que él definió como cierta desidia o relajación en la segunda mitad tras quedarse el club bermellón con dos futbolistas menos. No se recreó lo más mínimo en el abultado triunfo y quiso frenar cualquier tipo de euforia. Para él es vital que nadie en la plantilla se crea favorito o por encima de nadie por cómo se levantó el título la última campaña.

Mientras en Levante se venció en los últimos minutos y con sufrimiento, ahí sí Hansi quiso alabar la reacción del equipo tras ir perdiendo 2-0 y la forma cómo se salió del embrollo. La raza, el carácter y la verticalidad y agresividad que tanto dieron en su primer año. Y ya en Vallecas el técnico de Heidelberg no solo dejó una de las frases más sonadas desde que aterrizó en Barcelona ("los egos matan el éxito"), sino que antes de eso y en previsión del éxodo internacional del equipo y de unos días alejados de la órbita Barça, pidió reflexión.

REFLEXIÓN PARA EL PARÓN

No fue una bronca como tal ni alzó la voz. No es el 'modus operandi' que suele practicar Flick. Pero sí que invitó al grupo a pensar estos días y a preguntarse si la actitud e intensidad que está poniendo cada uno es la misma que el curso pasado. Como decíamos, días de reflexión. También para el propio entrenador, ojo.

Hansi Flick en el estadio de Vallecas durante el Rayo-Barça de LaLiga 2025/26 / DANI BARBEITO

El otro día en Vallecas, como analizamos en SPORT, Iñigo puso en práctica un planteamiento para 'explotar' la línea adelantada del Barça que le salió muy bien. Tuvo tres o cuatro situaciones clarísimas de gol, legales. En parte, gracias a una maniobra personificada sobre todo en Isi Palazón. Más allá de que el cuadro azulgrana estuviera espeso, impreciso (sobre todo en la segunda mitad), el joven técnico del cuadro rayista hizo un planteamiento inteligente. En varias ocasiones logró romper la línea adelantada azulgrana. Y no solo eso, sino que lo hizo con el futbolista de banda penetrando y con una figura (mayoritariamente Isi Palazón) en la zona de remate con ventaja.

REINVENTAR LA LÍNEA

El hábil atacante del conjunto vallecano se quedaba enganchado en campo contrario, claramente en posición antirreglamentaria. Pero es que él tenía claro que no iba a ser el destinatario del primer pase. Era el futbolista de banda el que penetraba desde atrás, escorado, y salvando el fuera de juego. Y rápidamente buscaba la figura de Isi, que tenía bastantes metros de ventaja sobre los centrales para buscar el remate. Esperaba a colocarse por detrás de la línea del balón y tenía una situación magnífica de remate. Solo Joan Garcia evitó que Palazón saliera con uno o dos goles.

Lógicamente, es algo en lo que Flick está reflexionando. Sabe que los equipos contrarios analizan al dedillo la propuesta con la defensa tan adelantada y la presión alta. Y que si no se ejecuta a la perfección (e incluso así), siempre hay resquicios. Más allá de el tema táctico y de apuesta, Flick también debe afrontar otros 'debes' en la carpeta. Por ejemplo, el tema Rashford. Le está costando adaptarse (lógicamente, muchos cambios y muy bruscos) y hay que hacer y tejer para que esté a gusto y se empape del estilo del equipo. En Vallecas se le vio bastante perdido.

RECUPERAR LA MEJOR VERSIÓN DE ALGUNAS PIEZAS

Recuperar la mejor versión de Koundé, al que todavía se ve lejos de su 100% y la versión que nos regaló el curso pasado. Y algo que debería fluir con naturaleza como es que Fermín también esté centrado, ahora ya fuera de cualquier rumor, y aporte los tantísimos tangibles que dio hace unos meses. Presión alta, intensidad, buscar la mejor versión del equipo a nivel físico. Verticalidad, automatismos. Pero sobre todo ese componente emocional que ha transmitido al grupo.