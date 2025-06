"Uno debe salir": el rompecabezas del Barça con los centrales

La planificación deportiva del FC Barcelona para la próxima temporada también está enfocada en el eje de la defensa. En estos momentos, Hansi Flick cuenta con hasta cinco futbolistas que pueden rendir como centrales y, en palabras del propio Deco: "uno debe salir". De los cinco candidatos, hay dos que acaparan el mayor número de posibilidades para despedirse de la capital catalana.

"Contamos con cinco centrales y uno debe salir, por exceso de jugadores. El técnico ha de tomar decisiones. Como dice Hansi (Flick) ‘decision is job’. El entrenador está contento, está en un buen sitio de vacaciones como es Formentera y estamos en sintonía", expresaba Deco en una entrevista concedida a 'La Vanguardia'. A partir de aquí, analizamos caso por caso la situación de cada uno de los cinco centrales.

Ronald Araujo

Su continuidad nunca ha estado cerrado, a pesar de su reciente renovación. En invierno lo tenía hecho con la Juventus de Turín, pero el vestuario le convenció para acabar la temporada de blaugrana. Ha pasado de ser titular a quedar ensombrecido por la aparición de Cubarsí y el rendimiento de Iñigo Martínez.

De hecho, cuando se oficializó su prolongación contractual en invierno, no solo se redujo su cláusula de rescisión, sino que, además, se incluyó un período a principios de julio para situarla alrededor de 65-70 millones de euros y, así, facilitar su salida si fuese necesario.

Deco, en la citada entrevista con 'La Vanguardia', respondió "esperemos que no" al ser preguntado por si el Barça necesita hacer una venta importante este verano. "Lo que queremos es mejorar el equipo, no empeorarlo. Y si se nos va una pieza importante, estamos empeorándolo. Ronald tiene contrato, ha renovado y ha sufrido una temporada difícil, con críticas injustas. Es uno de los mejores centrales del mundo. Marcharse no está en los planes de Ronald. Quiere volver a su mejor nivel", se mostró tajante al respecto del uruguayo, aunque luego nunca se sabe.

Pau Cubarsí

Sin duda, el único futbolista de esta lista que tiene garantizada al 100% su continuidad en el club durante la próxima temporada. Siendo menor de edad se convirtió en el líder de la defensa y su proyección no parece tener límites. Jugador generacional y esencial, tanto de presente como de futuro.

Andreas Christensen

Junto al uruguayo, el otro gran candidato a abandonar Can Barça en las próximas semanas. Su contrato finaliza en 2026 y el Barça no quiere arriesgarse a tener un futbolista que pueda salir como agente libre en un año. La renovación no parece ser una opción -por el momento-, así que su carpeta es de muy compleja resolución.

Las lesiones no le han permitido sentirse futbolista este curso y el equipo no le ha echado de menos deportivamente, pero él está convencido de poder pelear por un puesto. Siempre ha rendido con nota, pero la situación contractual le apunta como una de las principales opciones para salir del club. Llegó como agente libre y su ficha es una de las más elevadas del vestuario, algo que no juega a su favor.

Eric Garcia

Giro radical el que ha vivido Eric esta temporada. Si bien es cierto que estuvo muy cerca de salir en el mercado de invierno de la temporada pasada, con el Girona y el Como acechando; una conversación con Flick le mantuvo en los planes del técnico culer.

Se convirtió en un imprescindible gracias a su polivalencia: en el lateral diestro durante el tramo final, pero también de central y ya lo demostró como pivote. El Barça ya trabaja en su renovación, dado que su contrato acaba en 2026.

Iñigo Martínez

Uno de los mejores centrales de LaLiga, que a sus 34 años ha vivido una segunda juventud siendo indiscutible en el eje de la zaga. El club ejecutó la extensión de su contrato por una temporada más: hasta junio de 2026 y trabaja en hacerlo hasta 2027. Su rendimiento este curso lo decidirá, pero su salida este verano no se contempla en ningún escenario. Es uno de los líderes del equipo dentro y fuera del campo.