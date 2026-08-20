Encuesta SPORT: ¿Quién debe ser el '9' del Barça ante el Elche?

El Gamper no solo sirvió para cerrar la pretemporada con una victoria ante el Al-Ahly. También dejó definitivamente abierta una de las grandes decisiones de Hansi Flick antes del debut liguero en Elche: quién será el ‘9’ del Barça. Hamza Abdelkarim ha hecho méritos de sobra para entrar en la conversación, pero el técnico alemán ha probado distintas soluciones durante estas semanas y tiene alternativas de perfiles muy diferentes.

Hamza es, por méritos propios, la opción más natural. El egipcio ha terminado la preparación como máximo goleador del equipo, con cuatro tantos, y volvió a marcar en el Gamper ante su antiguo club. Su capacidad para vivir cerca del área, atacar los espacios y aparecer en el momento oportuno le convierten en el único delantero centro puro de la plantilla. El problema es que tiene 18 años y apenas está dando sus primeros pasos en la élite.

Flick, sin embargo, no ha construido la pretemporada pensando únicamente en un ‘9’ clásico. El técnico ha utilizado a Raphinha en esa posición y también ha probado a Anthony Gordon, un futbolista que conoce perfectamente el rol de delantero después de haberlo desempeñado en el Newcastle en más de una ocasión. La idea pasa por poder generar superioridades desde posiciones interiores y compensar la ausencia de un rematador de referencia con movilidad y talento entre líneas.

Y ahí aparece Dani Olmo, posiblemente una de las soluciones que mejor encaja con el fútbol asociativo del Barça. Su capacidad para moverse entre líneas, caer a los costados y aparecer en zona de remate permite imaginar un Barça con un ‘9’ mucho menos fijo. También está Fermín, que incluso se ha mostrado dispuesto a ejercer como falso delantero centro. El andaluz ofrece otro registro: presión, llegada desde segunda línea, intensidad y capacidad para atacar el área.

Por tanto, la pregunta no es solamente quién puede jugar de ‘9’, sino qué tipo de ‘9’ quiere Flick. ¿Tú, a quién elegirías?