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FC BARCELONA

Debate por la operación Bernardo Silva al Barça: "No lo ficharía"

El analista Àlex Delmàs considera que el club debe centrarse en reforzar la defensa y el ataque antes que en el centrocampista del Manchester City

Bernardo Silva se despide del Manchester City tras nueve temporadas

Bernardo Silva se despide del Manchester City tras nueve temporadas / @City_Xtra

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Sergi Castillo

Sergi Castillo

Con la temporada finalizada y el Barça metido de lleno en el mercado de fichajes, uno de los nombres que suena con más fuerza para reforzar la medular culé es el de Bernardo Silva.

Su nombre lleva merodeando las tertulias azulgranas durante varios años. Ahora que acaba contrato con el Manchester City, el FC Barcelona lo ve como un movimiento estratégico para dar descanso a piezas clave como Pedri, Lamine Yamal o Fermín, gracias a su enorme polivalencia (puede jugar de interior, extremo o incluso más retrasado). 

Bernardo Silva, jugador del Manchester City

Bernardo Silva, jugador del Manchester City / SEBASTIEN NOGIER

En este contexto, y tras sonar fuertemente también para el Atlético de Madrid, el Barça intentaría la incorporación del internacional portugués. Sobre ello ha opinado el analista de fútbol, Àlex Delmàs, en el programa La Posesión.

"No lo ficharía"

Para Delmàs, la incorporación del centrocampista no debería ser prioritaria, y pone en duda su encaje con las grandes apariciones recientes de Gavi y Marc Bernal: "Yo no ficharía a Bernardo Silva. Hay que desvincular dos cosas. Una es su calidad espectacular; se trata de un jugador magnífico. Es uno de los pocos jugadores en el mundo ahora mismo que te podría replicar un poco lo que hace Pedri".

"Pero, por los efectivos que tiene el Barça en el medio del campo, no es el momento. Hay varias incógnitas. La primera es el final de temporada de Gavi. Con paciencia, con crecimiento, puede ser un 'ocho' magnífico. Por otro lado, la temporada de Marc Bernal también dice que puede actuar ahí. Tiene una gran llegada", afirmó.

Priorizar la zaga y el rol secundario

Delmàs continuó: "La duda estaría en si Bernardo Silva podría llegar a su máxima versión en un rol secundario. Es un jugador que está acostumbrado a jugar muchísimo, a tener mucha continuidad de juego. Por sus prestaciones y por su edad no podría encajar como extremo, no ofrecería lo que pide Flick. El punto de experiencia que podría dar lo buscaría en un central. Ahí sí hay margen de mejora. Un central zurdo. Además del nueve, priorizaría la zaga antes que Bernardo".

Bernardo Silva y Pep Guardiola han sido dos de los grandes baluartes de los éxitos del City

Bernardo Silva y Pep Guardiola han sido dos de los grandes baluartes de los éxitos del City / ADAM VAUGHAN / EFE

El analista ve al portugués como un gran jugador, pero considera que el Barça debe priorizar otras posiciones (central zurdo y delantero centro) antes de invertir en un perfil que, aunque de élite, podría tener un rol más secundario en el esquema de Hansi Flick.

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El propio Bernardo quiere resolver su futuro pronto, antes del Mundial de verano. El Barça deberá decidir si hace un esfuerzo o se centra en reforzar otras posiciones.

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