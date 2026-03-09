Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real MadridDebate Laporta FontXavi MessiAlonsoArda GülerEchevarriaIvan HelgueraAlcarazEddie HoweEndrickEspanyol - OviedoTirreno-Adriático 2026Etapa 2 París-NizaClasificación París-NizaTopuria Casa BlancaJabari ParkerCuándo juega el BarcelonaCuándo juega AlcarazMaldiniPedro SánchezPedrerolMbappé Ester ExpósitoAndrew JackedDónde ver F1Juegos gratis PS Plus marzo
FC BARCELONA

El debate entre Joan Laporta y Víctor Font para las elecciones del FC Barcelona, en directo

Sigue en vivo el primer cara a cara entre los dos candidatos a los comicios por la presidencia del club blaugrana del próximo domingo 15 de marzo

Joan Laporta y Víctor Font, candidatos a la presidencia del FC Barcelona

Joan Laporta y Víctor Font, candidatos a la presidencia del FC Barcelona / SPORT

Jordi Carné

Adrià Fernández

Empieza la semana de las elecciones del FC Barcelona con el primer debate entre los dos candidatos, Joan Laporta y Víctor Font. Sigue en directo en SPORT el cara a cara entre los dos aspirantes a la presidencia del club blaugrana del Grupo Godó.

