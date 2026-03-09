El debate entre Joan Laporta y Víctor Font para las elecciones del FC Barcelona, en directo

Vitor Roque

Laporta: "La mayoría de estos casos nos los hemos encontrado y hemos defendido al Barça. Este equipo que tiene Flick se lo ha armado Deco, con jugadores jóvenes y les ha renovado. Hemos fichado a Dani Olmo, Joan Garcia y hemos renovado a muchos jóvenes, también a Pedri, De Jong y Raphinha. Otra mentira que dices sobre Vitor Roque: le fichamos por 30 millones de euros y lo hemos vendido por 25,5 más variables y nos hemos guardado un 20% de una futura venta. No mientas".

Font: "La historia, tal y como fue. Deco presentó a Alemany y Cruyff, que rechazaron a Vitor Roque por 'fair play'. Lo primero que hace cuando entra en la directiva es ficharlo. La única pérdida por venta de jugadores fue la de Roque, por 30 millones de euros de pérdidas".