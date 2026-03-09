En directo
FC BARCELONA
El debate entre Joan Laporta y Víctor Font para las elecciones del FC Barcelona, en directo
Sigue en vivo el primer cara a cara entre los dos candidatos a los comicios por la presidencia del club blaugrana del próximo domingo 15 de marzo
Empieza la semana de las elecciones del FC Barcelona con el primer debate entre los dos candidatos, Joan Laporta y Víctor Font. Sigue en directo en SPORT el cara a cara entre los dos aspirantes a la presidencia del club blaugrana del Grupo Godó.
Enganchón entre Font y Laporta
Font: "Yo no viviré del Barça".
Laporta: "Estoy a punto, pero no lo haré, no saltaré por una mentira. Estas insinuaciones, estas media verdades, son de muy mala fe. Si crees que vivo del Barça, denúncialo".
¿Flick sin Laporta?, ¿Deco sin Laporta?
Laporta: "Lo ha dicho públicamente. Si quitan a Deco, no estará a gusto. No es tan fácil crear esta sinergia entre entrenador y director deportivo. Puede haber una discusión positiva para que enriquezca el proyecto deportivo".
Font: "Sustituimos una persona por un tridente, la parte técnica es la de Carles Planchart. Flick no es del FC Laporta, es un trabajador del FC Barcelona".
Mejoras en la plantilla
Font: "Por lo que escucho, tenemos una plantilla de primerísimo nivel y podemos competir por todo. El sorteo de la Champions ha sido benévolo. Los que saben, ven que hay posiciones que se pueden reforzar. ¿Qué posiciones? Eso lo decidirá la dirección deportiva".
Laporta: "Deco tiene ganas de seguir trabajando y de hacer ajustes de cara a la próxima temporada".
Xavi, Koeman y Messi / Una hipotética dimisión de Flick
Laporta: "Son las tres decisiones más duras que he tomado en los últimos años. Lo hice poniendo por delante los intereses del Barça. Intervine personalmente. El Barça es sentimiento y emoción, no se puede llevar detrás de un ordenador. Doy la cara, me mojo y decido".
Font: "Además de ser una gran persona, está encantandísimo de estar aquí y tiene contrato. Con una estructura que le dará lo que él pide: estabilidad, inscribir jugadores, reforzar la plantilla... Estamos teniendo reuniones con jugadores que mejoren a la plantilla. La dirección deportiva también planificará a medio y largo plazo".
Lamine Yamal
Laporta: "El PSG nos ofreció 250 millones de euros y dijimos que no. Tiene contrato hasta 2030".
Font: "¿Sabes quién fichó a Lamine Yamal? Albert Puig"
Laporta: "No hagas el ridículo. Es incomparable el conocimiento el que tiene Deco con Albert Puig, Carles Planchart y Francesc Cos. No quieras ensalzar estas tres personas, que no quiero hablar de sus capacidades. Tenemos a Deco. Los barcelonistas verán que tu propuesta es inexistente y la nuestra es ilusionante".
Vitor Roque
Laporta: "La mayoría de estos casos nos los hemos encontrado y hemos defendido al Barça. Este equipo que tiene Flick se lo ha armado Deco, con jugadores jóvenes y les ha renovado. Hemos fichado a Dani Olmo, Joan Garcia y hemos renovado a muchos jóvenes, también a Pedri, De Jong y Raphinha. Otra mentira que dices sobre Vitor Roque: le fichamos por 30 millones de euros y lo hemos vendido por 25,5 más variables y nos hemos guardado un 20% de una futura venta. No mientas".
Font: "La historia, tal y como fue. Deco presentó a Alemany y Cruyff, que rechazaron a Vitor Roque por 'fair play'. Lo primero que hace cuando entra en la directiva es ficharlo. La única pérdida por venta de jugadores fue la de Roque, por 30 millones de euros de pérdidas".
Judicialización
Font: "Tenemos que pasar página del Barça judicializado porque en los casos de Neymar, el Bartogate... Quienes quedamos ensuciados somos los socios y afición. Queremos a un club transparente que trabaje desde la honestidad. Utilizar activos que no son del presidente para decir lo que ya se dijo en la campaña. Si dotas al club de una estructura responsable, le garantizas 'fair play' a Flick, no le haces perder a un jugador como Iñigo Martínez..."
Contraataca Laporta
Laporta: "Es lo mismo, pero más complicado. No has dicho ni un solo nombre. Es apuntarte al carro de lo que hemos hecho y hacértelo tuyo. Ya tenemos un director general y deportiva de cada sección. Decir que estas tres personas más que Deco, Bojan y Alexanco es un insulto. No conoces ni sabes como trabajo Deco. Es el mejor director deportivo de la historia del club, junto a Txiki. Te cargarías un proyecto deportivo que ilusiona a los culers. Lo dices como una mentira con naturalidad. En las secicones no has dicho ni un nombre. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la superestructura que nos llevará al orgasmo? Contigo volveremos a la ruina. Haces demagogia con la mentira. El barcelonismo no se merece lo que dices, ni lo que haces".
El proyecto deportivo de Font
Font: "Tenemos el honor de haber reunido a tres personas con la capacidad de liderazgo como son Planchart, Cos y Puig para hacer el trabajo de Deco, Echevarría y Alexanco. Dotará de una estabilidad a Hansi Flick. Es una oportunidad única que el Barça ha evitado durante estos años: tener una estructura profesional en el primer equipo y en las secciones. Hemos trabajado un nuevo Palau desde fuera del club. En las estructura de secciones habrá un director deportivo para cada una de ellas. Tenemos los nombres, los presentaremos esta semana".
Cara a cara
Laporta: "El Barça que tú quieres va en contra de todo lo que hemos hecho. Intentas ridiculizarnos. De manera natural les expliqué a unos socios cómo se trabaja en el Barça en el Bar Bocata, también a gente que va al campo... Te las das de elitista y no estás en tu ambiente, estás detrás de un ordenador, copias al resto y te lo haces tuyo. Así no se puede llevar el Barça"
Font: "Somos la única alternativa donde hay una transversalidad, con socios de base, gente que ha sufrido sin tener en cuenta a los socios. Gente de Grada, de Gol, de Lateral, de Tribuna... Es lo que el Barça necesita para contrastarlo con el de unos pocos".
Laporta: "Tienes unas ambiciones personales, se nota en tu discurso. Solo quieres una silla. Eres un peligro para el proyecto deportivo, ni tan solo tienes proyecto".
