Debate interno: la oferta del Barça por Julián Álvarez sigue sin ser eterna

Después de la colérica reacción del CEO del Atlético de Madrid Miguel Ángel Gil Marín desestimando cualquier posibilidad de negociación en torno al traspaso de Julián Álvarez, el FC Barcelona se ha mantenido en un prudente silencio y a la expectativa, a la espera de ese nuevo gesto del delantero argentino que pueda desbloquear la situación. Las declaraciones de Joan Laporta, recordando que “algún día diremos que se ha acabado la vigencia de la oferta” resuenan tanto como su reflexión de que un club grande “no puede permitirse jugadores a disgusto”. La traducción es clara: es evidente que el Barça tiene una necesidad, fichar un ‘9’; pero también es una realidad que el Atlético tiene un problema y no es un dorsal, es un deportista que ha manifestado públicamente que quiere dejar el Metropolitano para cumplir su sueño: jugar en el Spotify Camp Nou de azulgrana.

El debate interno

Ese último cruce de declaraciones entre Laporta y Gil Marín se produjo antes de la final del Mundial y desde entonces se mantienen las expectativas ante una nueva aparición de Julián Álvarez en la que el argentino vuelva a manifestar su deseo de que el Atlético se siente a negociar con el Barça.

No es un detalle menor, pues el aviso de Joan Laporta no fue gratuito: en el seno del Barça ya hay voces que consideran que si no hay un movimiento a corto plazo, llegó el momento de activar las otras alternativas para encontrar el relevo de Robert Lewandowski en la punta de ataque. Algunos abogan, incluso, por aprovechar los excelentes refuerzos que han llegado para las bandas -Anthony Gordon y Karim Adeyemi- y potenciar la figura de Lamine Yamal como falso ‘9’.

En torno a esta apuesta hay un ‘pero’ y es la posible salida de Ferran Torres. Si el valenciano se acaba enfundando la camiseta de otro club -el PSG va por delante- la pérdida de efectivos de la plantilla azulgrana en el eje del ataque sería preocupante. Por tanto, habría que insistir en el fichaje de un delantero centro, y para esa posición el preferido sigue siendo Julián.

Los que defienden en el Barça mantener la apuesta por Álvarez destacan, más allá de su contrastada calidad y de los informes que lo sitúan en primer lugar de la lista, la predisposición del jugador pues la Araña declaró su sentimiento barcelonista siendo un niño y lo repitió abiertamente durante el Mundial 2026. También recuerdan que quedan semanas de mercado por delante y el Atlético puede haber perdido una de sus bazas de presión principales si el Arsenal decide pujar fuerte por Vinicius Junior.

En cualquier caso, aunque se imponga la opción más lógica de mantener la apuesta por Julián Álvarez convencidos de que la Araña va a tener otro gesto, en privado ante los dirigentes del Atlético y en público con unas nuevas manifestaciones, lo que es invariable es el tope económico que se ha marcado el Barça y que no piensa superar.