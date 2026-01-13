Debate interno con la fecha de las elecciones del Barça

Joan Laporta anunció en 'El món a RAC1' que "aún no tengo en la cabeza la fecha" y que, de momento, "lo hemos pensado por encima". Apuntó a que "marzo es una de las opciones por planificación deportiva, porque depende de cuándo sean, puede haber ciertas distorsiones". Sin embargo, también señaló que "tienes quince días en junio, cuando acaba la temporada". El abanico es amplio y va del 15 de marzo al 15 de junio. Acabó asegurando que "tenemos que evaluarlo con los compañeros de junta".

Joan Laporta, Deco, Hansi Flick y los capitanes del Barça brindan en pleno vuelo con la Supercopa de España / FCB

Y así será en la próxima reunión que la directiva tiene prevista, a finales del mes de enero y aún sin fecha concreta para su celebración. Lo cierto es que la decisión no está tomada, pero sí existen ciertas preferencias entre los miembros del equipo de gobierno de Laporta y, en ese sentido, no existe unanimidad porque hay quien prefiere avanzarlas al mes de marzo, pero también quien ve mejor que sean en junio, con todo decidido. Es cierto que el fin de semana del derbi ante el Espanyol de la segunda vuelta, 11 o 12 de abril, ha aparecido en algunas quinielas, aunque hoy parece descartado.

Freixa, Laporta y Font, en el último proceso electoral / VALENTI ENRICH

En todo caso, la decisión deberá tomarse, según los estatutos del club, "con la antelación necesaria para que las elecciones se realicen antes de acabar el mandato". Pese a que las normas estatutarias no hablan de una antelación concreta, la práctica habitual viene siendo de 33 días, periodo de consenso que permite ejecutar todo el proceso: convocatoria oficial, constitución de la Junta Electoral, exposición de censos, presentación de candidaturas, campaña, jornada de reflexión y votación. Es decir, si la fecha elegida fuera el 15 de marzo, primer día posible por estatutos, el 10 de febrero sería la fecha límite para su anuncio. De ahí que la reunión de junta de finales de este mes sea tan trascendente en el proceso.

La oposición se prepara

De momento, tres son los precandidatos que ya han anunciado públicamente la voluntad de acudir a las urnas: Víctor Font, Xavi Vilajoana y Marc Ciria, por ese orden de aparición. Joan Camprubí, actor importante en el entorno electoral tras presentar el movimiento 'Som un clam', aún no lo ha hecho. Llevan años preparándose para unos comicios en los que Laporta parte como favorito. Ningún presidente ha perdido nunca una reelección, ese es el peso de mandar en el club.

Marc Ciria, en la presentación de 'Moviment 42' en la Sala Bikini de Barcelona / SPORT

Pero quienes apuestan por un modelo de gobernanza distinto están dispuestos a batallar en las urnas para implementar su fórmula. Antes deberán pasar el corte de los avales, pero ese es otro capítulo. Desde el entorno de quienes parecen dispuestos a presentar batalla ante Joan Laporta, la gran mayoría apuesta por una fecha clara: el 15 de marzo, fin de semana en el que el Barça se enfrenta al Sevilla en casa.

Hay quien considera que el mes de abril no puede descartarse, pero nadie cree que Laporta vaya a esperar hasta el mes de junio porque eso significaría supeditar exclusivamente su reeleción a los resultados. Están convencidos de que el presidente no esperará tanto y fijará las elecciones a la presidencia del Barça lo antes posible.