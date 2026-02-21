El debate del horario de las 16.15 horas: ¿Beneficio o perjuicio para el Barça?

Es un debate que existe en el entorno barcelonista: el gran número de partidos que el equipo de Hansi Flick ha jugado o tiene que jugar en las franjas horarias de primera hora de la tarde, en comparación con otros equipos que son competencia directa (léase el Real Madrid). Los resultados que ha registrado el equipo en LaLiga 2025/26 parecen indicar que no le sienta nada bien al Barça jugar a la llamada 'hora de la siesta'; una franja horaria que, históricamente, había sido la habitual, aunque la 'mini crisis' de resultados que llevó a una sesión de terapia del equipo se ha producido en el 'horario premium' de las 21:00 horas.

El partido de las cinco

Hasta los años 1990 del siglo XX, los partidos de fútbol se jugaban a partir de las 16:00 -17:00 horas pues al principio los terrenos de juego eran muy precarios y la iluminación artificial se empezó a introducir en los estadios a finales de la década de los 1950. Los horarios de las jornadas eran prácticamente unificados y los aficionados disfrutaban de los magazines en directo de la Radio, como el 'Carrusel Deportivo', 'Tiempo de Juego', 'Tablero Deportivo' o 'Radioestadio'. Por supuesto, no existía debate sobre el horario de los partidos...

Con la apuesta de las televisiones privadas por el fútbol de pago llegó la secuenciación de los partidos. Imposible que la mayor parte de los encuentros se disputaran al mismo tiempo; es más, había que cubrir franjas como las 12:00 horas (el domingo) para atender al mercado asiático y repartir la jornada hasta en cuatro días, de viernes a lunes (estos, a las 21:00)... para enlazarla con las jornadas europeas de Champions o Europa League.Los horarios establecidos habitualmente para los fines de semana son actualmente 14:00, 16:15, 18:30 y 21:00. Comenzaron los agravios comparativos y las sospechas.

Ahora bien. Situados en la actualidad: que el Barça haya disputado hasta ocho partidos de LaLiga 2025/26 (uno de cada tres) a las 16:15 horas ¿es un perjuicio o un beneficio? Si nos atenemos a los resultados, Hansi Flick tiene un problema, aunque con matices. El conjunto blaugrana perdió dos de los tres primeros duelos de esta Liga jugados a primera hora de la tarde... pero ganó los cinco siguientes.

El malestar en algunos sectores se incrementó recientemente al comprobar que LaLiga ha programado que, si no hay cambios, los cuatro choques próximos del Barça (Levante, Villarreal, Athletic Club y Sevilla) también los disputará a esa hora. Por ejemplo, @GallineroBlau publicaba una tabla en la que reflejaba que el Barça acumulará en breve 12 partidos a las 16:15 horas, frente a los 6 del Real Madrid (8 contando dos disputados a las 14:00).

Y en algunos casos ya se ha transformado en teorías conspiranóicas pues esta sucesión de partidos a las 16:15 coincide con la celebración del Ramadán musulmán que puede afectar especialmente a jugadores como Lamine Yamal que deben seguir ciertos preceptos, entre ellos los referidos a la alimentación y la hidratación.

Partidos de LaLiga del Barça a las 16:15 horas

Jugados (en negrita, los que acabaron en derrota):

Sevilla FC 4 - 1 FC Barcelona (5 de octubre de 2025 – LaLiga, Jornada 8) FC Barcelona 2 - 1 Girona FC (18 de octubre de 2025 – LaLiga, Jornada 9) Real Madrid 2 - 1 FC Barcelona (26 de octubre de 2025 – LaLiga, Jornada 10) FC Barcelona 4 - 0 Athletic Club (22 de noviembre de 2025 – LaLiga, Jornada 13) FC Barcelona 3 - 1 Deportivo Alavés (29 de noviembre de 2025 – LaLiga, Jornada 14) Villarreal CF 0 - 2 FC Barcelona (21 de diciembre de 2025 – LaLiga, Jornada 17) FC Barcelona 3 - 0 Real Oviedo (25 de enero de 2026 – LaLiga, Jornada 21) FC Barcelona 3 - 0 RCD Mallorca (7 de febrero de 2026 – LaLiga, Jornada 23)

Programados:

FC Barcelona vs. Levante (22 de febrero de 2026 - LaLiga, Jornada 25) FC Barcelona vs. Villarreal (28 de febrero de 2026 - LaLiga, Jornada 26) Athletic Club vs. FC Barcelona (8 de marzo de 2026 - LaLiga, Jornada 27) FC Barcelona vs. Sevilla FC (15 de marzo de 2026 - LaLiga, Jornada 28)

Los resultados del Barça en la siguiente franja horaria se han saldado con sendos triunfos, igual que el de la franja intermedia, de horario de verano. Un cinco de cinco que demostraría que al Barça no se le da mal jugar a media tarde:

Partidos del Barça a las 18:30 horas

Jugados:

FC Barcelona 2 - 1 Real Sociedad (28 de septiembre de 2025 – LaLiga, Jornada 7) FC Barcelona 3 - 1 Elche CF (2 de noviembre de 2025 – LaLiga, Jornada 11) Real Betis 3 - 5 FC Barcelona (6 de diciembre de 2025 – LaLiga, Jornada 15) FC Barcelona 2 - 0 CA Osasuna (13 de diciembre de 2025 – LaLiga, Jornada 16)

Partidos del Barça a las 19:30

Jugados:

RCD Mallorca 0 - 3 FC Barcelona (16 de agosto de 2025 – LaLiga, Jornada 1)

Y resta el horario que, en principio, se podría catalogar como estrella para las televisiones pues es el que puede conseguir que más aficionados se siente delante del televisor. Otra cosa es lo que opinen los aficionados que tienen que acudir al estadio un lunes para animar a su equipo. El Barça ha cedido dos derrotas y un empate en sus once partidos a la hora de las grandes audiencias, con un matiz añadido: Los tres encuentros los disputó como visitante.

Partidos del Barça a partir de las 21:00 horas

Jugados (Con *, a partir de las 21:30 horas; en negrita, partidos perdidos o empatados):

Levante UD 2 - 3 FC Barcelona (23 de agosto de 2025 – LaLiga, Jornada 2)* Rayo Vallecano 1 - 1 FC Barcelona (31 de agosto de 2025 – LaLiga, Jornada 3)* FC Barcelona 6 - 0 Valencia CF (14 de septiembre de 2025 – LaLiga, Jornada 4) FC Barcelona 3 - 0 Getafe CF (21 de septiembre de 2025 – LaLiga, Jornada 5) Real Oviedo 1 - 3 FC Barcelona (25 de septiembre de 2025 – LaLiga, Jornada 6)* RC Celta de Vigo 2 - 4 FC Barcelona (9 de noviembre de 2025 – LaLiga, Jornada 12) FC Barcelona 3 - 1 Atlético de Madrid (2 de diciembre de 2025 – LaLiga, Jornada 19) RCD Espanyol 0 - 2 FC Barcelona (3 de enero de 2026 – LaLiga, Jornada 18) Real Sociedad 2 - 1 FC Barcelona (18 de enero de 2026 – LaLiga, Jornada 20) Elche CF 1 - 3 FC Barcelona (31 de enero de 2026 – LaLiga, Jornada 22) Girona FC 2 - 1 FC Barcelona (16 de febrero de 2026 – LaLiga, Jornada 24)

Pero, ¿Perjudica, o no?

Desde el seno de la entidad azulgrana llegan opiniones contrapuestas: las que aseguran que el horario tradicional de primera hora de la tarde es bien aceptado en el vestuario porque les permite organizar mejor su vida personal y deja más margen de recuperación al futbolista, a los que aseguran que es la peor hora para los futbolistas porque, precisamente, es la hora de la siesta para los jugadores y su metabolismo no está acostumbrado a rendir al máximo nivel a esta hora.

Todo el debate se complica un poco más si se tiene en cuenta, por un lado, el asunto de Lamine Yamal y el Ramadán; y por otro, que las dos derrotas que ha encadenado el Barça y que han comprometido su situación en la Copa (Atlético, 4-1) y LaLiga (Girona, 2-1) los disputó a las 21:00 horas... De hecho, Hansi Flick, un año atrás, se quejó por la sucesión de encuentros a las 21:00 horas como visitante pues perjudicaba al descanso y la recuperación de los futbolistas con los viajes de madrugada.