Debate elecciones Barça 2026, en directo: última hora y declaraciones de Laporta y Font en TV3, en vivo
Sigue el minuto a minuto del cara a cara final entre Laporta y Font a tres días de las elecciones a la presidencia del Barça
El equipo de Defensem el Barça
Encabezado por Joan Laporta.
La llegada de los dos presidenciables
Joan Laporta y Víctor Font ya están preparados para debatir. El saludo antes de entrar en la confrontación.
Gran expectación
El debate, emitido en TV por 3CAT y BTV ha generado una gran expectación después de que el primero, la mañana del pasado lunes, evidenciara que los dos candidatos van con todo para ganar. A tres días para las elecciones del domingo, y siendo el sábado jornada de reflexión, este debate puede decantar el voto, sobre todo para los más indecisos.
¡Buenas noches! En media hora arranca el segundo y último debate electoral entre los dos candidatos a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta y Víctor Font. En SPORT.es os lo contaremos todo.
