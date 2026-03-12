Debate elecciones Barça 2026, en directo: última hora y declaraciones de Laporta y Font en TV3, en vivo

Gran expectación

El debate, emitido en TV por 3CAT y BTV ha generado una gran expectación después de que el primero, la mañana del pasado lunes, evidenciara que los dos candidatos van con todo para ganar. A tres días para las elecciones del domingo, y siendo el sábado jornada de reflexión, este debate puede decantar el voto, sobre todo para los más indecisos.