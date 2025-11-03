Debate Bardghji en el Barça

Roony Bardghji fue una de las grandes apuestas de la dirección deportiva del Barça en un verano de muy pocos fichajes. El club blaugrana pagó 2,5 millones de euros por su fichaje tras seguirlo durante mucho tiempo con el convencimiento de que sus características encajaban en el juego blaugrana. El talentoso jugador sueco accedió a tener dorsal de filial por los problemas de límite salarial pero quedó claro que solo jugaría en el primer equipo. Tras el arranque de temporada, su participación ha ido a menos y en el club hay debate sobre su futuro ya que necesita minutos. Hay ofertas importantes de cesión encima de la mesa, pero por ahora no se ha tomado ninguna decisión.

Bardghji ya sabía de antemano que su aterrizaje en el Barça iba a ser complicado. Su posición natural es la de extremo derecho y ahí juega Lamine Yamal, por lo que ya presumía que su participación iba a ser poca. El sueco sí que ha tenido oportunidades por las lesiones y en algunas segundas partes, pero en los últimos partidos ha ido desapareciendo. Ante el Elche solo jugó tres minutos a pesar de que el partido parecía controlado con el 3-1 en el marcado.

El sueco ha dejado destellos de su calidad y ya ha ido a la selección sueca absoluta. En el club blaugrana están encantados con su profesionalidad y el cuerpo técnico destaca su potencial, pero Flick tiene otras prioridades y ahora, encima, lo tendrá mucho más complicado por la reaparición de Lewandoeski y Dani Olmo y la próxima recuperación de Raphina. Con el ataque al completo, el extremo sueco va a tener muy pocas oportunidades de jugar.

Su entorno se reunió con Deco hace unas semanas para analizar la situación del chico. Hay muy buena sintonía entre las partes y el Barça les dejó claro que la apuesta sigue firme, pero que Bardghji debía ganarse los minutos con rendimiento y trabajando en los entrenamientos. Se habló también de futuro y parece que Hansi Flick no desea bajas en enero por lo que ahora mismo sería complicado una salida. Si el Barça no puede fichar no sacará futbolistas porque la temporada es larga y todos pueden acabar siendo importantes.

Bardghji tiene el interés de varios equipos potentes en Europa por si se abriera la puerta a una cesión, ya que el Barça no lo va a vender en ningún caso. El Sttutgart alemán y el Oporto están muy pendientes de su situación y podrían hacerse cargo de la ficha con normalidad. De hecho, Bardghji sabía en verano que si el Barça no podía inscribirle le tocaba jugar cedido durante una temporada, previsiblemente en el Copenhague, su club de origen, aunque finalmente pudo entrar a finales de agosto.

Quedan dos meses la apertura del mercado invernal y el Barça seguirá analizando su situación. Habrá que ver si Flick le utiliza más o sigue en el ostracismo, ya que el futbolista desea rodarse y comenzar a ser importante.