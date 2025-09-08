A debate el Barça del futuro

La sala Pau Gil del Recinto Modernista de Sant Pau acoge este martes una jornada de debates bajo el lema Parlem del Barça del Futur. La jornada ha sido organizada por la plataforma 'Suma Barça' en alianza con 'El Periódico'. La jornada se iniciará con un café de bienvenida a cargo de Ricard Font, portavoz de 'Suma Barça' y Albert Sáez, director de 'El Periódico', y constará de cuatro mesas redondas.

La primera de ellas tendrá como lema, Retos del gobierno de los clubes de fútbol en un entorno globalizado. Participarán Josep Mateu, director del RACC y Sports Cultura Barcelona, el que fuera director de marketing de los Juegos Olímpicos de Barcelona, Albert Agustí, y Mònica Bosch, deportista olímpica y expresidenta de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern.

La segunda mesa tiene como lema, Modelo deportivo de los clubes de fútbol: ¿oportunidades y amenazas? Los ponentes son el exjugador del Barça, Lluís Carreras, la exfutbolista, Marta Corredera, y el analista Albert Blaya.

La tercera está dedicada al área social del club y tiene como título: Socios, seguidores y aficionados: ¿qué necesitan, qué impacto tienen y qué rol deben desarrollar cada uno de ellos?. Los ponentes son Antoni Guil, presidente de la Confederació Mundial de Penyes del Barça, Josep Maldonado, presidente de la Fundació Esport Solidari Internacional y de la Penya Barcelonista Coma-ruga 95 y Carles Ordiales, presidente de Seguiment FCB.

La última tendrá a la economía como protagonista. Jaume Guardiola, que fue presidente del Cercle d’Economia y de la Comissió Econòmica del Barça, Genís Roca, experto en cambio y transformación digital y Anna Garriga, titular de la Universitat de Girona del área de Fundamentos del Análisis Económico son los ponentes y debatirán bajo el lema: Los clubs de fútbol desde la perspectiva económica: su dimensión, gestión y su impacto en el conjunto de la economía.