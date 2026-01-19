De Jong explota contra Gil Manzano: "Te mira con una cara de ‘soy más que tú’, es frustrante"

Desesperación. Esa es la palabra que define el estado del barcelonismo después de la derrota contra la Real Sociedad (2-1) en un encuentro marcado por la ineficacia ofensiva de los de Flick y por la actuación arbitral de Gil Manzano. El conjunto azulgrana, tras varios palos y goles anulados, cabó frustrado. Frenkie de Jong, capitán barcelonista, fue el portavoz tras una derrota que aprieta la cabeza de LaLiga.

"El fútbol va de meterla"

El capitán neerlandés combinó autocrítica por la falta de acierto con una dura valoración de la actuación arbitral de Gil Manzano, especialmente por un gol anulado y por la forma en la que, a su juicio, se dirigió a los futbolistas durante el encuentro. No es la primera vez que el Barça expresa su malestar con este colegiado, que esta misma temporada ya protagonizó un episodio tenso con Hansi Flick, también crítico con la actuación que terminó influyendo en el desenlace del duelo.

En su análisis del partido, De Jong consideró que el Barcelona fue superior durante muchos tramos, tal y como evidencia el caudal de ocasiones. Aunque el fútbol no es un deporte donde aplique la justicia. “Creo que merecíamos ganar. Hemos tenido muchas ocasiones y hemos jugado bien, pero al final el fútbol va de meterla. No lo hemos hecho y su portero ha estado muy bien”, explicó el mediocentro, lamentando que el equipo volviera a pagar su falta de contundencia en el área rival.

Sobre el gol anulado a Lamine: "No hay otra"

Sobre el gol anulado a Lamine Yamal, el neerlandés se mostró más resignado que incendiario. “Si es fuera de juego, es fuera de juego. No hay otra. Yo no lo he visto, pero nos han dicho que no lo era. El año pasado aquí pasó algo parecido, pero al final es eso”, señaló. Cuestión de fe, por una milésima del muñeco que representó al jugador del Barça. Un tanto invalidado que acabaría siendo clave.

Donde sí elevó el tono fue al referirse al trato arbitral. “No puedes ni hablar con él. No lo entiendo. Soy el capitán y puedo hablar con el árbitro, pero me mira como si estuviera por encima de ti. Es muy frustrante. No se puede comportar así”, denunció De Jong. El centrocampista insistió además en una acción concreta: “Le digo que esté atento al tiempo porque tardan mucho en sacar, no pasan ni diez segundos, y me saca tarjeta. Me parece de locos, pero es lo que hay”. Ahora, le tocará liderar el reseteo emocional para la Champions.