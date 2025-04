David Villa: "Lo de Lamine y Cubarsí no es normal. Son talentos especiales"

Davi Villa está de vacaciones con la familia en Qatar. Como buen aficionado al pádel no dudó en pasarse por el Khalifa Intercontinental Complex para ver en directo a sus ídolos y fue allí, entre las pistas del complejo de Doha donde habló de fútbol y de cóm ve al Barça actual.

Villa está maravillado con el juego del barça y auguró éxitos para el equipo de Flick esta temporada, aunque no quiso mojarse con la Champions.

El ex azulgrana aseguró que "estoy muy contento de cómo les está yendo, ya no solo por los resultados sino por el juego y todo lo que están expresando en cada competición cada vez que entran en el campo. Como culé no queda otra que disfrutar esta temporada", se sinceró.

Optimista de cara a ganar algún título

David, que por cierto muestra una muy buena forma física, no dudó en vaticinar algún título azulgrana: "Por supuesto que creo que va a ganar algún título. No es que lo vea yo, es que lo han demostrado ellos. Queda lo más difícil, la recta final en todas las competiciones y obviamente viéndoles jugar es para ser optimista".

Sin embargo, no se mojó en cuanto a las opciones al título de Champions League: "Los que quedan son todos favoritos. Si han llegado aquí eliminando a los rivales, los cuatro son los grandes favoritos, si no, no estarían en esta posición. Es complicado llegar a unas semifinales de Champions", advirtió mientras su hijo Luca lo escuchaba atentamente.

Admirador de Lamine y Cubarsí

Sobre lo que están representando chavales como Lamine Yamal o Pau Cubarsí en el Barça a su temprana edad lo tiene clarísimo: "No es normal. Pasa cada cierto tiempo, pero en España cada vez se trabaja mejor desde edades muy tempranas y eso hace que los chicos estén preparados mucho antes de lo normal", considera que estos jugadores tan determinantes con solo 17 o 18 años "son talentos especiales. Ya en su día sin tanta preparación Raúl salió muy joven, otros muchos jugadores salieron jóvenes y repito, en España se trabaja muy bien pero obviamente estamos hablando de chicos con una capacidad para jugar muy especial, si no, no podrían estar jugando a estas edades a este nivel".

El Madrid, sin remontada

No podía faltar una pregunta sobre la eliminación del Madrid de la Champions el día anterior tras no conseguir remontar el 3-0 en contra con el que aforntaron el duelo ante el Arsenal: "Creo que el partido clave fue la ida. Ayer el Madrid lo tenía muy complicado. Pese a la historia que tiene de remontadas , se encontró con un gran rival. El Arsenal llevaba una ventaja importante de la ida e hizo un gran partido y no dejó al Madrid poder intentar esa remontada".

Gran aficionado al pádel

Es un gran aficionado al pádel y seguidor de Premier Padel: "Juego a pádel y sigo el circuito", señaló, aunque después reconoció que "no juego muy bien pero me lo paso en grande. Es un deporte que me gusta mucho seguir ya no solo seguirlo si no también jugarlo", reconoció tras desvelar que "estoy aquí con la familia y he querido acercarme a ver a los jugadores. Es una maravilla verles jugar".

Su jugador favorito es "Ale Galán. Es el que más conozco porque he hecho con él bastantes eventos a nivel de Adidas. Me gusta mucho como juegan muchos de ellos, también las chicas, pero si te tengo que decir uno te diría Ale Galán".

Momento con su hijo

El momento más divertido de la entrevista fue cuando le recordaron que su hijo marcó un gol y dijo que sería mejor que su padre. Con una sonrisa paternal en la cara, el Guaje aseguró que todavía le queda mucho que aprender: "Que siga trabajando, que todavía queda mucho. Me alegro que tenga estas expectativas pero es pequeñín y necesita seguir trabajando mucho". Sin duda tiene donde reflejarse.