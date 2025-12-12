David Silva explica por qué no fichó por el Barça: "Txiki me llamó..."

David Silva es historia del Manchester City, conjunto en el que jugó a lo largo de una década 436 partidos y marcó 77 goles, además de hartarse de dar asistencias geniales (136) a sus compañeros. Pero antes de ir a Inglaterra, cuando estaba en el Valencia, el mago de Arguineguín pudo vestir de azulgrana. Lo explica el propio jugador en 'El camino de Mario', el canal de YouTube del también exfutbolista Mario Suárez.

David Silva anuncia su retirada con este vídeo / @21LVA

"Cuando ganamos en el 2008 (la Eurocopa con España) yo hablé con Txiki. Txiki me llamó, que me querían. Pero el Valencia en ese momento no vendía. Luego, tuvieron problemas económicos y tuvieron que vender al Guaje y a mí", relata Silva del intento del Barça por contratar a un mediocampista que fue diferencial. El Valencia lo evitó, pero dos años después sí lo traspasó, en este caso al Manchester City, por 28,75 millones de euros.

David Silva, junto a Pep Guardiola / EFE

Preguntado por Mario Suárez sobre si le hubiera gustado jugar en el Barça, David Silva contestó con otra pregunta: "¿A quién no le gustaría jugar en el Barça o en el Madrid?", fue su respuesta. Aunque inmediatamente, aclaró, contundente, que "la mejor decisión que tomé fue ir al City. Estuve diez años ahí espectaculares, ganamos 14 títulos y la gente me trató increíble. Y además tiene algo diferente con el fútbol, es una pasada, una religión para ellos".

Ocasión perdida del Real Madrid

Donde sí estuvo fue en el Real Madrid, cuando empezaba a jugar al fútbol. Pero el ojeador blanco no debió tener su mejor día. "De pequeño, con 12 años, vine al Madrid a hacer como una semana de pruebas, pero después no me llamaron", relató David Silva, aunque ante la incredulidad de Mario Suárez, fue comprensivo con los responsables del club blanco: "He visto que a Julián Álvarez le ha ocurrido algo parecido, son cosas que no son fáciles de ver cuando eres tan joven".

Así que los blancos perdieron la oportunidad, aunque le fueron detrás, ya como futbolista consagrado. Sobre todo en 2010. "Siempre habían rumores del Madrid, incluso Vicente decía que iba para el Balón de Oro, pero fiché por el City. No sé si el interés era real, la verdad", aseguró Silva, quien acabó recalando en el Manchester City ante la insistencia de los ingleses, que le llamaban "continuamente".

"Guardiola es muy maniático"

Como 'cityzen' se labró una leyenda, sobre todo cuando coincidió con Pep Guardiola a su llegada del de Santpedor al banquillo, en 2016. "Trabajar con Pep fue otro nivel, él ya sabía lo que iba a hacer el otro equipo, lo tenía todo preparado. Eso es lo mejor de él, lo peor es que es muy maniático, no te da mucha libertad. Pero es un crack", comentó Silva de un técnico que le marcó profundamente.