David Sánchez tranquiliza a la afición del Barça: "El pasillo dejó de ser un homenaje hace mucho tiempo"

El Clásico está a la vuelta de la esquina. Barça y Real Madrid se verán las caras en el Spotify Camp Nou en un enfrentamiento que puede decidir LaLiga. Si los de Hansi Flick logran puntuar, es decir ganar o empatar, cantarían el alirón ante su eterno rival: los blancos. Un hecho histórico, puesto a que nunca ha sucedido a lo largo de la historia.

La victoria en Pamplona acerca al Barça a su segunda liga consecutiva. El premio a la regularidad y que le da sabor a una temporada agridulce, con las espinitas de la Copa del Rey y de la UEFA Champions League. El Madrid, por su parte, provocó que la liga se retrasase, almenos, una semana.

Lo que ya se sabe es que no habrá pasillo, uno de los temas más debatidos a lo largo de la semana. Mucho se habló durante la semana del hipotético pasillo que los blancos habrían hecho a los de Flick antes del partido, una cuestión que finalmente se quedará en incógnita, ya que Vinicius se encargó de que no sucediera.

Sin pasillo, pero con 'humillación' deportiva

Eso sí, la celebración es inevitable y el Barça podría cantar el alirón con el Madrid sobre el césped en caso de victoria o empate. En la capital, como es lógico, dan la Liga por perdida, pero evitarán un pasillo de un eterno rival al otro que se ha visto muy pocas veces en la historia. “Nos evita una semana de tostón hablando del pasillo”, afirmó David Sánchez en Radio Marca.

El Real Madrid no tenía intenciones de hacer la reberencia al Barça. Un detalle que no les salía hacer desde dentro, para no forzar situaciones inecesarias. "El pasillo dejó de ser un homenaje hace mucho tiempo", cuenta David Sánchez.

El pasillo del Barça a los subcampeones Mbappé, Bellingham y Rodrygo / EFE

Lo que en su momento se entendía como un gesto de respeto y espíritu deportivo ha ido transformándose con el tiempo en algo muy distinto. Según su valoración, ese acto simbólico ha perdido su sentido original y ahora genera incomodidad en el equipo que lo lleva a cabo, cambiando por completo su significado dentro del contexto competitivo.

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David Sánchez explicó que esta evolución no es casualidad, sino consecuencia de cómo se perciben actualmente ciertos rituales en el deporte. Lo que antes era una muestra de reconocimiento hacia el rival, hoy puede interpretarse como una imposición que sitúa a un equipo en una posición incómoda o incluso desigual frente al otro. "Pasa a ser una humillación para el otro", explica.