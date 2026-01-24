David Sánchez, sin tapujos, sobre las elecciones del Barça: "Laporta lo tiene hecho para pasearse y arrasar"

Las elecciones en Can Barça se celebrarán el próximo 15 de marzo. El club azulgrana convocará elecciones para designar el nuevo presidente, tras decidir la fecha clave para ejecutarlas. Primero, se había comentado la posibilidad de realizarlas el 15 de junio, que según los estatutos del club era la otra alternativa al mes de marzo. Pero la decisión se tomó este jueves y la jornada electoral quedará situada entre los partidos de octavos de final de la Champions League, evitando riesgos políticos en caso de eliminación europea.

Con esta fecha fijada, Laporta y los directivos que opten a la reelección deberán dimitir alrededor del 21 de febrero para cumplir con el proceso electoral. Además, la junta decidió dejar sin fecha una Asamblea Extraordinaria prevista para aprobar un nuevo patrocinio para la camiseta del primer equipo y la renovación del contrato con Spotify.

Más allá de la decisión sobre la fecha electoral, el camino hacia el trono del FC Barcelona ya tiene nombres propios sobre la mesa. Cuatro aspirantes destacan en la carrera por la presidencia: Víctor Font, Xavi Vilajoana, Marc Ciria y Joan Camprubí, además del presidente actual, Joan Laporta. Cada uno representa una sensibilidad distinta dentro del barcelonismo y afronta el proceso con trayectorias, apoyos y discursos bien diferenciados, en un escenario que apunta a ser plural y muy disputado.

BARCELONA , 22/11/2025.- El presidente del Barcelona, Joan Laporta, durante el partido de LaLiga entre el Barcelona y el Athletic Club, este sábado en el Camp Nou. EFE/ Quique García / SPORT.es

"La pelotita está entrando y en Barcelona se prioriza lo deportivo"

David Sánchez, tertuliano en Radio Marca, se mostró crítico pragmático a la hora de valorar la figura de Joan Laporta. El periodista dejó claro que no es un admirador de su gestión al frente del FC Barcelona, aunque sí reconoció su capacidad para moverse con inteligencia en los momentos clave. “No soy un enamorado de la gestión de Joan Laporta, pero es muy listo y sabe de qué va la historia”, afirmó en la La Tribu de Radio MARCA, subrayando la experiencia y el instinto político del actual presidente.

David Sánchez incidió en que la elección del 15 de marzo como fecha electoral no responde al azar. A su juicio, Laporta domina el pulso deportivo e institucional del club y ha sabido situar las elecciones en un contexto favorable, tanto por el calendario europeo como por la estabilidad que proyecta su mandato en este tramo final. Por ello, considera que el escenario está cuidadosamente calculado y que todo juega a favor del presidente.

Noticias relacionadas

Para cerrar su análisis, David Sánchez fue contundente sobre el posible desenlace. “Si no pasa algo extremadamente anormal, va a ser una vez más y por última vez presidente del FC Barcelona”, sentenció, recordando que los estatutos del club limitan el número de mandatos.