FC BARCELONA
David Sánchez señala al gran protagonista del Barça: "Es un jugador de 150 millones mínimo"
El tertuliano elogió el gran momento de Fermín en este inicio de temporada
El Barça ha arrancado la temporada como un tiro. El conjunto de Hansi Flick es líder de la Primera División, con una cifra anotadora de récord: 17 goles en 4 jornadas, una estadística que no se veía desde la última temporada de Pep Guardiola, en la 2011-2012.
Parte de culpa de este inicio demoledor a nivel goleador, es de Fermín López, Raphinha y Lamine Yamal. Los tres suman 14 de los 17 goles del equipo, además de Gordon, que está complementando muy bien al equipo. Este fin de semana, ante el Valencia, el Barça estuvo estelar y ganó con una manita, 0-5, sin encajar apenas un gol.
150 millones por Julián, y ¿cuánto por Fermín?
El periodista David Sánchez, quiso poner en valor a uno de los integrantes del 'tridente': Fermín López. El de 'El Campillo' se ha ganado la titularidad en el once del Barça y se entiende a las mil maravillas con Lamine.
“No hay en España ningún equipo que juegue a día de hoy mejor que el equipo de Hansi Flick. Pero hablamos mucho de Lamine Yamal, de Raphinha, de Rodri, de Pedri. Ojito al tema de Fermín López”, dijo.
No obstante, Fermín estuvo a punto de salir la temporada pasada, no por parte del jugador, que quería continuar, sino por la necesidad del contexto, a un precio de 40 millones de euros.
“Es un jugador con valor mínimo de 150 millones de euros. Si los seguidores del Atlético de Madrid se indignaron con el Barça por la oferta de 100 millones por Julián Álvarez, imaginaos cómo tenían que estar los culés la temporada pasada cuando se enteraron de que el Chelsea ofertaba 40 millones por Fermín”, afirmó, comparando el precio que puso este verano el Atlético de Madrid por el delantero argentino, en comparación al valor que tienen los jugadores del Barça.
De la mano, insiste en la caliudad de Fermín y en esa llegada de '10' que lo caracteriza, aunque ahora lleve el siete. “Es un jugador descomunal, titularísimo en el Barça y en la selección, con llegada, con garra, con pasión, con alma, con asistencias y con muchísimo gol”, terminó en Radio Marca.
- Valencia - Barcelona, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
- Reacciones y polémica del Valencia - Barça de La Liga
- Marcos Llorente (31 años): 'Mi propósito no es el fútbol, no lo siento así. A mí se me da bien, pero cuando hablo de Free Human siento como que es mi propósito de vida
- Máxima tensión en Valencia: preocupación en el Barça
- Pau Víctor, capítulo II: el '9' que no pudo verse en el Barça
- La historia de siempre con el Real Madrid
- Rodri entierra los debates de un plumazo
- Flick tirará de fondo de armario en Mestalla en el Valencia-Barça