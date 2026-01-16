David Sánchez pone en jaque al Madrid: “Hansi Flick ha retratado a Arbeloa"

La semana copera, además, ha dejado un panorama cargado de contrastes. Por un lado, la sorprendente eliminación del Real Madrid frente al Albacete, la destitución de Xabi Alonso y la posterior designación de Álvaro Arbeloa han sumido al club blanco en un escenario de dudas y falta de dirección. Con el encuentro del sábado ante el Levante marcado en rojo, el madridismo lo afronta como una cita clave para frenar la deriva y evitar que la crisis se agrave.

En el lado opuesto, el Barça certificó este jueves su pase a los octavos de final tras imponerse al Racing Club, firmando una actuación sólida y convincente bajo el mando de Hansi Flick.

David Sánchez protagonizó una de esas intervenciones que no dejan indiferente al analizar la actuación del FC Barcelona en la Copa del Rey. En 'La Tribu' de Radio Marca, el periodista ofreció una visión muy crítica y puso el foco en la gestión de Hansi Flick, interpretándola como un mensaje directo hacia Álvaro Arbeloa.

La seriedad de Hansi Flick en todas las competiciones

Desde el inicio de su análisis, David Sánchez subrayó que ni la convocatoria ni la alineación del técnico alemán fueron fruto de la casualidad. A su entender, Flick quiso dejar claro que la Copa del Rey es una co mpetición que se debe afrontar con la máxima seriedad y sin concesiones, una forma de marcar territorio desde las decisiones técnicas. "En la Copa del Rey no se regalan partidos, no se tiran alineaciones y se va con todo", dice el periodista en La Tribu.

David Sánchez defendió que el Barça no salió a experimentar ni a regalar minutos. En este tipo de partidos, explicó, no hay margen para relajarse y el objetivo es claro, competir con todo lo disponible para no caer en escenarios complicados. "Tuvo que tirar de Raphinha, Lewandowski, Pedri, Fermín e incluso Eric García”, dice, afirmando que el Barça entendió la exigencia real del partido.

El Racing de Santander, sin embargo, elevó el nivel de exigencia del cruce. David Sánchez destacó que el conjunto cántabro puso contra las cuerdas al Barça durante varias fases del encuentro, obligando a Flick a intervenir desde el banquillo y a dar entrada a futbolistas clave en la segunda mitad.

Hansi Flick, en el Racing - FC Barcelona / DANI BARBEITO

Más allá del resultado, David Sánchez remarcó que el mensaje del Barça quedó reflejado en los hechos. La gestión del partido y la reacción ante las dificultades evidenciaron que el club se toma la Copa del Rey como un objetivo prioritario y no como un torneo secundario. "El Barcelona demostró con hechos y con actos que quería ganar esta Copa del Rey”, dice.

El Real Madrid no se tomó enserio el partido

En el caso del Real Madrid, la transición no dio frutos inmediatos y acabó con una eliminación en octavos de final de la Copa del Rey a manos del Albacete, un equipo que lucha por la permanencia en Segunda División. "Hansi Flick retrata a Arbeloa con su convocatoria y su alineación en Santander”, dice, considerando que el Real Madrid no se tomó con la seriedad suficiente la eliminatoria copera.