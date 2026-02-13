David Sánchez, sobre el partido de vuelta: "No será fácil, pero si están Pedri y Raphinha..."

El Barça se marchó del Metropolitano desbordado. Fue una noche oscura, para el olvido. El conjunto de Hansi Flick sufrió su primer batacazo importante, a nivel de resultado, ante un Atlético de Madrid que le salió todo bien. Al descanso, el Barça ya iba perdiendo 4-0: un resultado histórico, por lo negativo, y que recordó amargamente otra tarde para el olvido, la del 2-8 en Lisboa. Precisamente desde aquel día no encajaba el Barça cuatro goles en una primera parte.

Es la derrota más abultada de Flick como técnico azulgrana. El curso pasado, en una temporada realmente exitosa, el Barça había vivido resultados dolorosos, como ante el Inter o Osasuna. Esta temporada, frente al Chelsea o el 4-1 en Sevilla.

Aunque todavía es temprano y los jugadores tienen tiempo para reflexionar, antes de afrontar el partido de vuelta en el Spotify Camp Nou, hay quién ya se apresura a hablar de una posible remontada. El Barça necesita cuatro goles para igualar la eliminatoria y cinco goles para pasar a la final. Una misión casi imposible, aunque los azulgrana ya han demostrado en más de una ocasión que són capaces de todo.

La opinión de David Sánchez

David Sánchez analizó el encuentro del Metropolitano en Radio Marca. El periodista cree que la remontada es posible, aunque será necesario cambiar algunas cosas. "Yo creo en la remontada. Si el Atlético de Madrid es capaz de meterle cuatro en su casa al FC Barcelona, el Barça también es capaz. Pero tienes que mejorar tu versión que la del Metropolitano. Hoy, ni un pero. El Atlético de Madrid ha sido mejor. La 'cantada' de Joan Garcia ha afectado al equipo. Ha planteado mejor el partido. Tengo la sensación que no vieron el partido ante el Betis, o les ha pillado de imprevisto el dibujo del Cholo", comienza.

"En lo colectivo, el Atlético de Madrid fallado menos y hay que aceptar la derrota como llega. Ha sido grave, pero no te ha matado, para intentar el milagro. Darle la enhorabuena al Atleti. Sigo pensando que los de Flick, nos ha dado motivos suficientes para que la remontada sea posible. Si está Pedri y Raphinha, y el Barça mejora la versión, la remontada es posible", afirma el periodista en Radio Marca.

Atlético de Madrid - FC Barcelona: El gol de Julián Álvarez / Sport.es

Flashback del PSG

A cualquier aficionado culé, se le viene a la cabeza la eliminatoria contra el PSG de Unai Emery. Ese año, el FC Barcelona hizo historia y le dio la vuelta a un 4-0. Fue en Champions, en la temporada 2016-17, el Barça perdió la ida de los octavos de final PSG 4-0 Barcelona y en la vuelta ganó Barça 6-1 PSG, logrando así superar ese déficit y avanzar en la competición.

Noticias relacionadas

También se nos viene a la mente la eliminatoria frente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey, la temporada pasada. Ese año, frente a los colchoneros el Barça igualó un 0-2 inicial en la ida que acabó 4-4, y en la vuelta, el Barça se lo llevó por 0-1.