David Sánchez desvela el plan B del Barça para el '9'

Todo apunta a que Julián Álvarez no jugará en el FC Barcelona, almenos este año. El delantero del Atlético de Madrid no puede salir del club rojiblanco, ya que la directiva no quiere perder a uno de sus mejores jugadores en plantilla, sino es que el mejor. Es por eso que Deco y la junta directiva ya lleva tiempo trabajando en alternativas.

La petición de Hansi Flick es clara: quiere incorporar un nuevo '9' para completar su plantilla. El técnico alemán considera necesaria la llegada de un delantero que pueda aportar goles y alternativas ofensivas durante una temporada en la que el equipo aspira a competir por todos los títulos.

El problema es que las principales opciones que maneja el Barça son futbolistas de primer nivel y sus respectivos clubes no tienen intención de desprenderse de ellos fácilmente. Además, con el cierre del mercado cada vez más cerca, el margen de maniobra del conjunto azulgrana se reduce considerablemente.

Ayoze Pérez aparece como alternativa, según Radio Marca

Si la operación por Julián Álvarez termina siendo inviable, Deco ya tendría preparadas otras vías. Según la información adelantada por David Sánchez en Radio MARCA, el Barça maneja varios nombres y uno de los que más gusta es el de Ayoze Pérez.

El delantero del Villarreal sería una opción especialmente atractiva para Hansi Flick. El técnico alemán conoce sus características y considera que podría encajar en el sistema del conjunto azulgrana, aportando movilidad, experiencia y capacidad para jugar en diferentes posiciones del ataque.

Ayoze Perez aparece como opción para el Barça. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

A sus 32 años, Ayoze cuenta además con experiencia al más alto nivel y tiene contrato con el Villarreal hasta 2028. Su situación contractual no impediría una operación, aunque el club castellonense exigiría una cantidad importante para dejarle salir.

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Su cláusula se sitúa en torno a los 30 millones de euros, aunque esta cifra podría ser negociable en una eventual negociación. Según David Sánchez, si el Barcelona decide dar el paso y contactar con el Villarreal, Ayoze estaría dispuesto a hacer fuerza para convertirse en nuevo jugador azulgrana.