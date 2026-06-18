David Sánchez lo deja claro con Leo Messi: "Es hora de que el mundo deje de esconderse"

Leo Messi maravilló a todo el planeta con un partido supremo ante Argelia. El astro argentino dio un golpe encima de la mesa al anotar un hat-trick en el partido inaugural. Un recital a la altura del mejor de todos los tiempos para batir unos cuántos récords que le quedaban. El sexto mundial de Messi se esperaba desde la final de Catar 2022 y estuvo presente para convertirse en el primer jugador con seis mundiales en la espalda.

También fue el segundo jugador en marcar en cinco mundiales, el máximo goleador en la historia de las copas del mundo junto a Klose, el que más ha marcado fuera del área junto a Roberto Rivelino y el tercer jugador de mayor edad en convertir en mundiales: Solo Pepe, de Portugal (39 años y 283 días), y Roger Milla (42 años y 39 días), de Camerún, superan a Messi en esta categoría. También se convirtió en el primer argentino en marcar en cinco partidos seguidos de mundiales, el jugador con más edad en marcar un hat trick y algún que otro logro más, como el jugador con más contribuciones de goles que Pélé. No se cansa.

Y lo mejor es que queda mucho Mundial en juego. Tan solo se ha disputado el primer encuentro de la Fase de Grupos y se espera que Argentina, pese a no ser favorita, alcance las rondas finales.

El mundo se rinde a Leo

Durante estos días el argentino se ha llevado elogios de todo tipo. El periodista David Sánchez, fue uno de los que puso en valor la exhibición de Messi. En Radio Marca, repasó su continuidad a lo largo de los años. "Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte que Leo Messi es el jugador más importante de la historia del fútbol", dijo el tertuliano en Radio Marca.

"No son palabras mías, son palabras de uno de los más grandes de este deporte, el fútbol, Ronaldo Nazário", comentaba, poniendo en valor la afirmación del brasileño. "Leo Messi, tanto por longevidad como por rendimiento, es, sin duda, el mejor jugador de la historia. Incluso yo, en algún momento, pensé que estábamos en el último Mundial de Leo Messi y que su protagonismo en esta selección campeona del mundo de Argentina iba a ser secundario", se sinceraba, afirmando que todo el mundo se esperaba a un Messi diferente al resto de los años, quizá más conformista al haber logrado ya el Mundial.

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Leo Messi fue el gran héroe de Argentina ante Argelia / Europa Press

David Sánchez, para finalizar, pidió a la directiva que vuelva el astro argentino, como última petición hacia el jugador. "No es que Leo Messi siga siendo un gran jugador de fútbol. Es que, por ejemplo, es, de muy largo, el mejor jugador del mundo y de la selección argentina de Leonel Scaloni. Ojalá Laporta lo arreglase con Messi y lograse convencerlo para un last dance en el FC Barcelona", comentó antes de cerrar su reflexión reafirmando su postura: "Es, sin duda, como dice Ronaldo Nazário, el mejor jugador de la historia del fútbol", terminó.