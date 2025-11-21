David Sánchez, contundente en La Tribu: "A Lamine Yamal no se le permite ni una"

Este sábado el Barça regresa al Spotify Camp Nou, un retorno muy esperado por toda la afición, y también por los jugadores del vestuario del FC Barcelona. Entre ellos, Lamine Yamal, que volverá a estar sobre el césped en buenas condiciones tras las molestias que arrastra en la zona del pubis.

Lamine Yamal lo tiene claro este año: quiere ganar todo, la Liga, la Champions, el Mundial y el Balón de Oro. Lo que podría considerarse como una declaración de un jugador muy ambicioso, como es Lamine, ha pasado a ser, por un sector de la prensa, un debate sobre cómo se valoran las palabras del de Rocafonda.

El comunicador David Sánchez, de Radio MARCA, abordó la cuestión en su programa La Tribu, poniendo de relieve lo que él considera un doble rasero en la cobertura mediática y social de los jugadores. Según David, mientras a otros futbolistas se les aplaudiría expresar hambre de títulos, en el caso de Lamine Yamal se tiende a interpretar sus declaraciones como muestra de soberbia o exceso de ego, a pesar de su corta edad.

"Se le pone demasiado el foco a Lamine"

El periodista destacó que la crítica al jugador no se centra en la realidad de su rendimiento, sino en la percepción que genera por vestir la camiseta del Barça y formar parte de la selección española. “Si otro jugador de otro equipo dijera lo mismo, se resaltaría su ambición; en este caso, se cuestiona su actitud”, subrayó el periodista, apuntando a una diferencia clara en el trato mediático.

Más allá de la polémica, quiso resaltar la contribución real de Lamine al fútbol español. A sus 18 años, el joven futbolista ya es una pieza clave tanto en el Barcelona como en la selección absoluta, mostrando una madurez y nivel de juego que pocos jugadores alcanzan a su edad. Este contexto, según el periodista, debería moderar las críticas y poner el foco en su talento. "Lo que deberíamos hacer es tratar a Lamine Yamal como se merece un chaval de 18 años que a esta edad ya es la referencia de su equipo y de su selección", reclamó.

Lamine, un referente a nivel de clubes y nacional

El comunicador recordó que, en la temporada anterior, Lamine Yamal ya demostró su importancia en el campo, consolidándose como uno de los referentes del equipo y del combinado nacional. Su nivel de juego y su capacidad para asumir responsabilidades en momentos decisivos evidencian que su ambición está respaldada por resultados y talento. "En otro caso, de otro jugador y que jugase en otro equipo, se destacaría el hambre de títulos del jugador en cuestión... de Lamine Yamal no, se habla de que es un soberbio y de que tiene mucho ego pese a su temprana edad. Repito, es una bendición para el Barça y para la selección".

David concluyó señalando que más allá de las palabras, lo relevante es el rendimiento y el compromiso del jugador. Considerar su actitud con perspectiva y equilibrar la crítica mediática ayudaría a fomentar un entorno más justo y constructivo para los jóvenes futbolistas, en especial aquellos que ya destacan a nivel internacional.