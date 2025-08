David contra Goliat en versión surcoreana

Ya están aquí, ya se acabó, la gira por Corea del Sur y Japón. El Barça viaja este lunes desde Seúl a Daegu para disputar el tercer y último partido en territorio asiático. Dos encuentros, dos victorias, todas ellas basadas en el mismo fútbol, incluso por momentos mejorado, seguramente por el nivel de los rivales, respecto a la pasada temporada.

Los de Flick ganaron en el Noevir Stadium 1-3 ante el Vissel Kobe, con goles de Èric Garcia, Bardgjhi y Dro. En el país nipón se jugó bien, pero el festival llegó en Seúl, donde el equipo goleó al FC Seoul 3-7 con una exhibición de Lamine Yamal en el primer tiempo que, pese a ser pretemporada, evidencia que lo del canterano es otro nivel. Marcó dos y dio una asistencia.

Toca rematar la faena ante el Daegu FC, que no parece que pueda plantear batalla a los blaugrana. Son colistas de la K League 1 y ya están descendidos, así que, tras brillar en la capital surcoreana, la mejor despedida del país sería dejando un buen sabor de boca. Fijo que los futbolistas del conjunto local acabarán pidiendo camisetas a los del Barça.

El equipo se ejercitó el domingo por la mañana en las instalaciones en las que suele entrenar habitualmente la selección de Corea del Sur. Fermín López e Iñigo Martínez no pudieron acabar la sesión y se retiraron antes de tiempo. Según informó el club no se trata de nada importante, un golpe en la rodilla y fatiga muscular, respectivamente, pero Flick no arriesgará con ellos. Tampoco jugará Marc Bernal, algo que confirmó el alemán en la rueda de prensa previa a jugar ante el FC Seoul.

Riesgo cero

El resto están todos bien y, de momento, Hansi ha apostado por dos equipos en cada mitad de partido, además de algunos cambios en la segunda mitad. La gestión de los minutos se está llevando casi como cuadrar un ‘excel’ porque una de las grandes prioridades que tiene el técnico en esta gira es el riesgo cero a nivel físico. Eso sí, las dos versiones mostradas en los dos partidos disputados han ofrecido un nivel que permite a los culés ser optimistas de cara a lo que vendrá durante la temporada.

El estadio en el que jugarán, el Daegu Stadium, tiene una capacidad para 66.422 espectadores, y se prevé que la entrada sea muy importante. No se sabe si habrá ‘sold out’ porque la cifra es grande, pero sí que habrá una entrada espectacular.

Y es que la llegada del Barça supone un antes y un después para el club, que nunca se había medido al conjunto blaugrana. Existe una cifra que explica la diferencia de potencial, por otro lado lógica, entre las dos entidades: el valor de mercado, según ‘Transfermarkt’, del conjunto surcoreano es de 9,35 millones, mientras que solo el de Gerard Martin es de doce ‘kilos’. El Barça alcanza los 1.130 millones de euros de valoración de mercado.

Solo existe un problema en este desplazamiento que ayudará económicamente al club, que algunos de quienes forman la expedición blaugrana no podrán subirse al avión del equipo porque no caben. Así que viajarán desde Seúl a Daegu en autocar y, tras el partido, regresarán a la capital, un viaje de ida y vuelta que también hará el conjunto de Flick en avión. Todos ellos se subirán al avión que les devolverá a Barcelona. La distancia entre Seúl y Daegu es de 278 kilómetros.