David Bernabéu pide al Atleti que rebaje el precio de salida: "La temporada de Julián no vale 150 millones"

El Barça ha empezado el mercado de fichajes antes de tiempo. El club se ha empezado a mover para mejorar la plantilla de cara a la temporada que viene. La salida de Robert Lewandowski y el fin de cesión de Marcus Rashford, obligan al Barça a mover ficha y buscar el reemplazo más adecuado para estos dos jugadores.

El primer paso parece ser que va a ser en el extremo izquierdo. El Barça está negociando con Anthony Gordon, futbolista del Newcastle, que podría llegar antes de que empiece el Mundial.

Después, se buscará al '9'. Entre las opciones, están Joao Pedro, delantero del Chelsea, y Julián Álvarez, futbolista del Atlético de Madrid. El que más gusta a Deco es el argentino, Julián, que tendría un coste de salida de 150 millones de euros (a negociar) y es un delantero muy consolidado en el fútbol europeo, con múltiples títulos en sus vitrinas.

En el caso del jugador brasileño, su precio rondarían los 70 millones de euros, y es un poco más joven que Julián, aunque para el Barça, la idea es firmar la mejor de las opciones en caso de que la regla 1x1 sea una realidad.

No obstante, hay quién piensa que, en el caso de Julián Álvarez, el precio es demasiado caro y el Atlético de Madrid rebajará su traspaso. “El Atleti no podrá obligar al jugador a decir que se quede. Luego tendrá que pasar el trago de que, si se queda, el jugador se ha querido ir", empieza avisando David Bernabéu en 'La Tribu' de Radio Marca.

Julián debe salir del Atleti

El argentino le ha comunicado al club que no va a renovar. Una señal importante en cuanto a intenciones, lo que significa que buscará una salida. "El jugador lo sabe. Lo que yo digo es que el jugador tiene contrato en vigor y juega con el riesgo de que no aparezca un comprador el 1 de septiembre. El Atleti no podrá obligarlo. Julián ha dado un paso, que es lo que pedía el Barça. A partir de ahí, vamos a ver; esto es bastante largo. El Atleti pone el listón en los 150 millones de euros. El precio lo pone el club de origen, pero el club sabe que no lo van a vender por ese precio", afirma.

Julián Álvarez sigue siendo una opción para el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

En la dirección deportiva también se había especulado la opción de fichar a Harry Kane, aunque su precio en relación a la edad no termina de convencer. "A mí, Julián, si no se puede fichar a Kane, me parece descomunal. El Atleti pone el listón ahí porque no va a poner el listón en 100. Tú puedes pensar que, en el esquema de Flick, metería más goles en el Barça que en el Atleti", concluye.