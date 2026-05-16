David Bernabeu, tras la marcha de Lewandowski: "Habrá que acertar con el recambio"

Duele, pero ya es oficial. Robert Lewandowski se marcha del FC Barcelona tras cuatro temporadas. El polaco deja un legado imborrable en el club azulgrana. Su paso por el club se resume en éxitos, títulos y muchos goles. Desde su llegada en verano de 2022, con 34 años, procedente del Bayern de Múnich, Lewandowski encajó a las mil maravillas, tanto com Xavi como con Hansi Flick.

Se apoderó del '9' en la espalda, ese que dejó libre Luis Suárez, para ocupar una posición de gran responsabilidad en un club con el Barça. Fue el 'killer' que necesitaba el equipo y vino cuando lo necesitaba el club. Ayudó en todo momento y deja 119 goles en 191 partidos, 3 Ligas en 4 años y 7 títulos en total. Y tan solo costó 50 millones de euros.

Un adiós que entristece

"Después de cuatro años llenos de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me marcho con la sensación de haber cumplido la misión. Cuatro temporadas, tres campeonatos. Jamás olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días. Catalunya es mi lugar en la tierra. Gracias a todos los que conocí durante estos cuatro maravillosos años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto a donde pertenece. Visca el Barça. Visca Catalunya", escribía 'Lewy', que tenía 'ganas' de anunciar su salida porque no podía aguantar más el secreto, aunque le entristece marcharse.

El Barça ya tenía claro desde hacía unos días que Lewandowski estaba más por la labor de salir. Y así lo ha comunicado. Ahora, el club afronta una nueva etapa sin su referencia ofensiva más decisiva de los últimos años, con la obligación de redefinir su ataque y encontrar un delantero capaz de asumir ese peso inmediato. La salida de Lewandowski no solo cierra un ciclo goleador, sino también una era de liderazgo y experiencia que será difícil de reemplazar a corto plazo.

"Bueno, pues ya es oficial. Robert Lewandowski, uno de los mejores goleadores de los últimos 20 años, cierra su etapa en el FC Barcelona. Llegó con el equipo en la UCI. Cuatro años, 30 goles de media, 3 Ligas, 1 Copa y 3 Copas. Rendimiento descomunal. Ahora habrá que acertar con el recambio", escribe David Bernabéu, periodista del Diario Sport, en X.

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Su destino, casi con toda probabilidad, estará en Arabia Saudí, dónde le espera un contrato multimillonario. Y el Barça despeja ya muchas dudas sobre su planificación.