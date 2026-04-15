David Bernabéu, sin filtros tras la eliminación del Barça en Champions: "No es una plantilla redonda"

El FC Barcelona lo intentó, pero no lo consiguió. A pesar de ganar en el Riyadh Air Metropolitano por 1-2, el marcador global reflejaba el 3-2 que daba el billete a semifinales de la Champions League al Atlético de Madrid.

Tras el encuentro, David Bernabéu comenzó su intervención en 'Radio Estadio Noche' con un mensaje claro: "Orgullo desde el día del Inter". El periodista puso en valor la juventud del equipo, con una media de "23 años y pico" y la presencia de cinco jugadores de la Masía, destacando especialmente a Lamine Yamal, al que definió como una "estrella mundial absolutamente consolidada".

Bernabéu comentó que la primera parte fue "un baño" del Barça al Atlético de Madrid y que mereció casi encarrilar la eliminatoria en los primeros 45 minutos. Sin embargo, se toparon con Musso, que salvó a los colchoneros "con tres manos prodigiosas".

El periodista describió el arranque del conjunto azulgrana como "increíble", destacando la intensidad y el control del juego en los primeros minutos, donde el equipo se mostró muy superior al rival. No obstante, cree que empezó a debilitarse cuando se paró el juego durante unos minutos tras el golpe de Gavi a Ruggeri en el minuto 69: "Ese parón les ha sacado del partido".

David Bernabéu fue claro al analizar el contexto de la eliminatoria: "En fútbol el Barça ha sido superior en los dos partidos y ha merecido mucho más. Evidentemente en Champions el que domina los detalles es el que pasa, y el Atlético los ha dominado".

El informador también realizó autocrítica sobre la gestión del banquillo por parte de Hansi Flick: "Creo que no ha estado bien en la segunda parte con los cambios. El partido no reclamaba que se marcharan tan pronto el rectángulo, ni Fermín, ni Ferran Torres, que estaban jugando francamente bien".

Bernabéu aseguró que el Barça tiene "prácticamente La Liga en el bolsillo, pero la tiene que certificar", y para ello tiene que hacer autocrítica y mejorar. Además, puso en valor la era Flick: "Cinco de ocho títulos en dos años es un botín tremendo, espectacular".

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Sin embargo, también marcó deberes de cara al futuro inmediato. El periodista insistió en que el equipo "no es una plantilla redonda" y que, para competir por la Champions, necesita dar un paso más. Subrayó la diferencia económica con otros grandes tanto de Europa como de España, y remarcó que el Barça debe reforzarse para ganar jerarquía y profundidad de banquillo: "Esto no se puede parar, hay que mejorar e implementar la plantilla".