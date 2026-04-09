David Bernabéu lo confiesa: "Nunca pensé que diría esto del Barça de Flick"

El FC Barcelona perdió 0-2 ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El próximo martes 14, el conjunto de Hansi Flick visitará el Riyadh Air Metropolitano obligado a remontar si quiere seguir vivo en la competición.

Una de las acciones más condicionantes del partido fue la expulsión de Pau Cubarsí en el minuto 43. Sobre esta jugada fue muy claro David Bernabéu en 'Radio Estadio Noche': "Es roja. Es una pena porque llevaba tres meses de locos, jugando muy bien. Estaba haciendo un gran partido, pero al final está expuesto y puede pasar.".

El periodista explicó con más detalle lo ocurrido en esa acción: "Giuliano lo hace muy bien porque en el primer contacto se tira, pero es evidente que pasa al revés y protestas la roja". Además, aprovechó para señalar otras decisiones del primer tiempo que, en su opinión, también influyeron en el partido: "Creo que Koke no puede acabar en ningún caso la primera parte".

Otra de las acciones polémicas fue la mano de Marc Pubill, que Bernabéu no dudó en señalar como clara: "Lo de Pubill es absurdo, pero es clarísimo, no lo entiendo". No solamente eso, y es que también criticó el ritmo del partido y el criterio arbitral, asegurando que el Atlético se benefició de muchas interrupciones: "Le ha permitido mucho".

Más allá del arbitraje, el periodista quiso centrarse en el estado general del equipo: "No hay nada que objetar a la entrega y el sacrificio de los jugadores, han dado todo lo que tenían. En las últimas semanas vengo diciendo que el Barça llega justo y que da síntomas de agotamiento en algunos casos".

David Bernabéu también consideró que el resultado no fue del todo justo: "Para mí no ha merecido perder. En la segunda parte, con diez durante muchos minutos, ha sido mejor que el Atlético". Sin embargo, puso el foco en un problema importante del equipo: "Nunca pensé que diría esto del Barça de Flick, pero está con un problema de gol gravísimo con el tema del delantero centro".

El comunicador fue especialmente crítico con Robert Lewandowski, ya que aseguró que hizo una primera parte "indefendible y lamentable". Además, recordó algo que dijo hace unos días en un vídeo para SPORT: "Me parece que no está ni para el B ahora mismo, ni en cuanto a energía ni en cuanto a agresividad ni en cuanto a nada. Siento decirlo de un futbolista que lleva muchos goles en cuatro años en el Barça y que es uno de los mejores 'killers' de la historia reciente del fútbol, pero está como está".

El análisis se extendió a otros jugadores como Ferran Torres o Pedri, al que considera que "se ha caído" y que desde que volvió de la lesión no está en su mejor momento. En cuanto a Lamine Yamal, considera que, a pesar de las grandes jugadas que hace, ahora mismo está solo en ataque.

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No obstante, Bernabéu dejó un mensaje optimista: "Creo en este equipo. Ya lo ha hecho varias veces. Lo último que creo que va a hacer el Barça y debe hacer es tirar la toalla, y va a tener sus opciones en Madrid".