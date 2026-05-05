David Bernabéu advierte al Barça del relato que prepara el Madrid para el clásico: "Lo sabéis"

El clásico del próximo domingo en el Camp Nou mantiene toda la tensión competitiva tras los resultados del pasado fin de semana en la que fue la primera oportunidad matemática de los blaugrana de cantar el alirón.

No obstante, pese a la victoria el sábado en Pamplona de los de Hansi Flick que disparó la distancia con el Real Madrid a los 14 puntos, el conjunto blanco cumplió en Cornellà con un 0-2 ante el RCD Espanyol, con doblete de Vinícius Jr, evitando el pasillo en el Camp Nou y dando 'vidilla' mediática al duelo del próximo domingo en Barcelona.

David Bernabeu, en el programa 'La Posesión de SPORT', puso el foco más allá de la clasificación y el momento del alirón culé: la oportunidad histórica de ser campeones contra el Madrid y, por contra, el relato que puede construirse tras el partido dependiendo del resultado final.

Oportunidad histórica

"Ganarle la Liga a este Madrid, que hace apenas dos años parecía inalcanzable tras ganar Liga y Champions y reforzarse con Mbappé, y hacerlo además con la segunda consecutiva y una tercera en cuatro años por primera vez en la historia… es algo histórico", apuntó.

Y recordó la ocasión única de dar un golpe moral al Madrid: "La oportunidad que tiene el Barça el próximo domingo es historia pura del fútbol. Nunca en la vida ha podido ganar una Liga de forma oficial ganándole al Madrid en el último partido. Y tiene esta oportunidad".

En este escenario, también hizo hincapié en el sentir del vestuario, algo que ya contamos en SPORT. "Los jugadores han transmitido que cuanto antes mejor, que es una verdad, el otro día incluso había futbolistas que habían quedado para celebrar la Liga si se daba el resultado", explicó.

Una situación que refleja ese deseo lógico de cerrar el título cuanto antes, "quitarte un peso de encima y celebrarlo". Eso sí, según apunta 'La Posesión', con el cambio de contexto tras el triunfo blanco en Cornellà y el desenlace liguero todavía abierto matemáticamente, el vestuario también se ve ante la oportunidad de hacerlo de la forma más simbólica posible.

"De verdad, mírame a la cara y dime qué preferías, ¿ganar la Liga en el sofá o ganarla en casa jugando al fútbol y ganándole a tu eterno rival? Está clarísimo", prosiguió nuestro compañero.

Relato en Madrid

En caso de derrota culé, Bernabeu advirtió del discurso que ya se está preparado si el Real Madrid sale 'reforzado' del clásico con un triunfo ante el Barça que evite a los blaugrana campeonar este fin de semana:

"Si el Madrid gana este partido el domingo, van a vender que en el cuerpo a cuerpo te han ganado (recordando la victoria por 2-1 en el Bernabéu en la primera vuelta) y que han perdido la Liga por los árbitros. Lo sabéis".

Un argumento sin fondo y que contrasta, según defendió, con los números recientes del Barça, una realidad imborrable: "Desde el clásico del Bernabéu en la primera vuelta, el Barça ha hecho 66 puntos de 72 y lleva diez jornadas seguidas ganando. El baño es brutal", finalizó.