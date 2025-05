David Beckham: "El Manchester United me vendió al Barça"

A menos de una semana del clásico que podría definir el título de Liga, David Beckham, quien fue futbolista del Real Madrid entre 2003 y 2007, confesó en CBS Sports que estuvo a punto de no llegar al conjunto blanco. El Manchester United, en primera instancia, había cerrado su traspaso con el Barça.

Beckham llegó al club blanco en 2003 para formar parte del Madrid de los galácticos, donde estuvo durante cuatro temporadas. Sin embargo, el inglés estuvo cerca de jugar en el Barça: "Mi equipo en España siempre fue el Real Madrid. La parte divertida de todo esto es que el Manchester United me vendió al Barcelona en primera instancia".

Pese a que el fichaje ya estaba hecho, no entraba en los planes del centrocampista incorporarse al conjunto catalán: "Peter Kenyon (directivo del United) me llamó de vacaciones para decirme que habían aceptado una oferta del Barcelona para traspasarme. Yo les dije que si me iban a vender el único equipo al que iría era al Real Madrid".

"Siempre soñé con jugar en el Madrid desde que era un niño. Nunca imaginé que iba a abandonar el Manchester United pero si lo hacía era para jugar en el Madrid", añadió el inglés. "Tuvieron que deshacer el fichaje y, un día y medio después, ya estaba todo listo para mi fichaje por el Madrid".

Dos títulos en cuatro temporadas

El verano de la incorporación de David Beckham, Florentino quiso intentar traer también a Ronaldinho, quien jugaba en el PSG en ese momento. No obstante, era inviable traer a las dos estrellas en la misma temporada. Al final, como cuenta el centrocampista, Beckham acabó traspasado al Madrid tras negarse a unirse al Barça. Ronaldinho, por su parte, acabó llegando al Barcelona porque no quiso esperar un año más en el club parisino.

Durante su etapa en el Real Madrid, David Beckham disputó 159 partidos, en los que anotó 20 goles y dio 51 asistencias. Sin embargo, su llegada al conjunto blanco no fue tan exitosa como se pensaba en un principio. Durante esas cuatro temporadas, el equipo solo consiguió una Supercopa de España y una Liga.