Los datos que ponen al alza la figura de Dani Olmo

Dani Olmo exhibió su versatilidad frente al Atlético de Madrid. El de Terrassa le costó la dura papeleta de actuar de falso nueve, desde donde repartió la asistencia del gol de Rashford, y posteriormente, ya de interior, fue uno de los futbolistas que más empujó para consumar la remontada.

Olmo ya conocía la posición de delantero centro de la temporada pasada, cuando actuó ante el Betis en la Copa del Rey y dio dos asistencias. También se lució en esta demarcación con la selección española ante Italia en la Eurocopa del 2021. Precedentes que Hansi Flick tuvo en cuenta para situarle en este puesto frente al Atlético de Madrid.

Fue una manera de desconcertar a los centrales rojiblancos y un factor sorpresa que el equipo agradeció. Con la entrada de Ferran Torres tras el descanso por Fermín, Dani Olmo retrasó su posición y se situó como media punta, desde donde dio fluidez a un equipo que con un jugador más necesitaba un buen pasador y realizador para tratar de conseguir la victoria.

Los datos de Dani Olmo ante el Atlético de Madrid Asistencias: 1 Asistencias esperadas (xA): 0,4 Oportunidades claras creadas: 1 Pases clave: 4 Pases precisos 34/39 (87 %) Pases en el campo contrario (precisos) 27/31 (87 %) Pases en el propio campo (precisos) 7/8 (88 %) Pases largos (precisos) 2/2 (100 %) Tocadas 54 Regates (completados) 4 (1) Distancia total recorrida con el balón 84,8 m Recorridos con el balón 13 Recorridos progresivos 1 Progresión total 45,8 m Distancia recorrida en progresión 13,8 m Recorrido progresivo más largo 13,4 m Contribuciones defensivas 2 Despejes 1 Recuperaciones 1 Duelos por el suelo (ganados) 8 (2) Duelos aéreos (ganados) 1 (1) Faltas 1 Regates recibidos 0

Dani Olmo hizo un partido muy serio y demostró que el Barça necesita a un jugador de su nivel para aspirar a las cotas más altas como son la conquista de la Liga y de la Champions League. Olmo llegó para ganar los grandes títulos y no se conforma con los conseguidos el año pasado.

La herida de la eliminación frente al Inter de Milán sigue abierta y el ex del Leipzig es uno de los futbolistas llamados a cerrarla. Olmo ha logrado la continuidad que necesitaba para ser un referente ya sea de titular o entrando en las segunda partes.

Dani Olmo ha participado en todos los partidos del 2026 una vez superada la lesión en el hombro. En total, han sido 21 partidos con el Barça, además de otros dos con la selección española ante Serbia y Egipto.

El '10' de la Roja es consciente de que ganando títulos y con regularidad en el Barça es la mejor manera de llegar al Mundial de Estados Unidos. De momento, Olmo está centrado en un cuajar un gran rush final con la entidad barcelonista antes de pensar en la cita en tierras norteamericanas del verano.