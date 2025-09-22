FC Barcelona
Los datos que demuestran que Lamine merece el Balon de Oro
El Observatorio del fútbol CIES se ha basado en la fría estadística para determinar que Lamine Yamal debe llevarse el trofeo a mejor jugador del mundo
La batalla entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé para ganar el Balón de Oro se decantaría a favor del barcelonista basándose solo en los números. Así lo ha determinado el Observatorio del fútbol CIES, que ha raelizado su propia clasificación.
En la estadística tiene en cuenta el rendimiento de los futbolistas de campo durante el último año en seis áreas de juego, así como su efectividad, nivel deportivo en los partidos y resultados.
Lamine Yamal ocupa el primer puesto, por delante de Kylian Mbappé y su compañero Pedri González . El otro gran favorito para ganar el Balón de Oro, Ousmane Dembélé, se sitúa el séptimo puesto en este caso. El francés tiene también por delante a Van Dijk, Olise y Salah.
El 'Top 10' del CIES se completa con Kimmich, Achraf y Vinicius. Justo después, en el puesto 11, se encuentra otro blaugrana que ha cuajado una sensacional temporada como es Raphinha.
Los tres jugadores más veteranos del top 100 son Luka Modrić , Lionel Messi (se mantiene en el puesto 23, pese a jugar en el Inter de Miami) y Nicolás Otamendi , mientras que los más jóvenes son Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Désiré Doué.
Esto afectaría al premio Kopa, al mejor joven, en el que después de Lamine Yamal, se situaría Pau Cubarsí, que está un puesto por encima de la gran sensación del PSG, Doué.
Virgil van Dijk encabeza la clasificación en cuanto a experiencia, mientras que los tres primeros en cuanto a rendimiento puro son Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi.
A sus 38 años, el caso del argentino tiene mucho valor ya que juega en una liga menor como es la MLS y sus actuaciones no tienen el escaparate de un gran campeonato o de la Champions League.
